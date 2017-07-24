В Усть-Цилемском районе по вине курильщика загорелся жилой дом
24 июля 2017 года, 10:53 | Усть-Цилемский
Вчера вечером в селе Замежная Усть-Цилемского района загорелся деревянный одноэтажный жилой дом.
Как уточнили в МЧС по региону, вызов на пульт дежурного поступил в 21:02. Пожарные подразделения прибыли на улицу Центральную через одну минуту.
В тушении принимали участие две единицы техники, пять человек личного состава пожарной охраны, а также добровольная пожарная команда села из трех человек.
Пожар удалось ликвидировать в 21:44 минуты на площади 42 "квадрата". Огонь уничтожил веранду, само частное строение существенно повреждено.
Погибших и пострадавших в инциденте нет. Как отметили в МЧС по Коми, предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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