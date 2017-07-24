Центр "ЖКХ Контроль" предложил снять с россиян обязанность по установке счётчиков

Обязанность по замене счётчиков в квартирах может быть переложена на региональные программы капремонтов многоквартирных домов.

Соответствующее предложение направило в Госдуму руководство национального центра "ЖКХ Контроль".



Как пояснила исполнительный директор центра Светлана Разворотнева, в действующем законодательстве такая норма на сегодня отсутствует. В случае необходимости хозяева жилой недвижимости все делают за собственный счёт.

"Серьёзный дисбаланс возникает, когда те жильцы, квартиры которых не оснащены приборами учёта коммунальных ресурсов, оплачивают ЖКУ по нормативам. А те, чьё жильё оприборено - по показаниям счётчиков, но разного класса", - отметила Светлана Разворотнева.

Инициативу поддержали руководители региональных центров "ЖКХ Контроль".