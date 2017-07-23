Свадьба на набережной Кировского парка пройдет впервые в Сыктывкаре

Первая на территории отремонтированной набережной в столице Коми свадьба состоится в последнюю субботу июля. Разрешение на проведение 6-часовой церемонии выдала администрация Сыктывкара.

Как рассказал "Комиинформу" градоначальник Валерий Козлов, в мэрию обратились будущие супруги с заявкой на проведение знакового в их жизни дня на территории набережной реки Сысола, примыкающей к парку культуры и отдыха им. Кирова. Администрация округа согласовала просьбу разрешить бракосочетание в общественном месте в формате постановления.

В нем указано, что будущему главе семейства разрешается проведение церемонии на набережной 29 июля с 14.00 до 20.00 с использованием свадебной атрибутики и звукового оборудования. Управлению МВД рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка на данный период. Уборка территории, демонтаж оборудования, ответственность за соблюдение законодательства, безопасности и порядка возложены на заявителя (им является обычный гражданин). Контроль исполнения поручений, перечисленных в постановлении, – на вице-мэре Елене Семейкиной.

"Это будет эксперимент. Такое обращение администрация получила впервые. Законодательству проведение свадебной церемонии в этом месте не противоречит. Посмотрим, как все пройдет, и имеет ли смысл затем на системной основе допускать использование набережной для проведения свадеб", - отметил "Комиинформу" Валерий Козлов.

По словам мэра, лично он как горожанин считает логичным и разумным использование парка и набережной для проведения самых разных позитивных мероприятий, чтобы сыктывкарцы и гости столицы Коми облюбовали это место для проведения досуга и знаковых событий в своей жизни.

Доступ населения в парк и на набережную в период проведения свадьбы не будет ограничен.