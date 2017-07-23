В Удорском районе из-за удара молнии сгорел жилой дом

23 июля 2017 года, 9:55 | Удорский
Фото ГУ МЧС по Коми и ВК

Жилой дом сгорел накануне вечером в деревне Политово Удорского района.

Как сообщили "Комиинформу" в Главном управлении МЧС Коми, пожар занялся в 17.03 и был полностью ликвидирован в 21.01.

На пожаре никто не пострадал, хозяева в момент возгорания находились в д.Мелентьево.

Причиной пожара стал грозовой разряд.

Дом выгорел полностью на площади 72 кв. метра.

В тушении принимали участие одна единица техники, три человека личного состава пожарной охраны и пятеро членов добровольной пожарной команды в Политово.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: удора, пожар, молния, гроза, возгорание
  Рубрика: Происшествия
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