В Удорском районе из-за удара молнии сгорел жилой дом

Фото ГУ МЧС по Коми и ВК

Жилой дом сгорел накануне вечером в деревне Политово Удорского района.

Как сообщили "Комиинформу" в Главном управлении МЧС Коми, пожар занялся в 17.03 и был полностью ликвидирован в 21.01.

На пожаре никто не пострадал, хозяева в момент возгорания находились в д.Мелентьево.

Причиной пожара стал грозовой разряд.

Дом выгорел полностью на площади 72 кв. метра.

В тушении принимали участие одна единица техники, три человека личного состава пожарной охраны и пятеро членов добровольной пожарной команды в Политово.