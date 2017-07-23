В Удорском районе из-за удара молнии сгорел жилой дом
23 июля 2017 года, 9:55 | Удорский
Жилой дом сгорел накануне вечером в деревне Политово Удорского района.
Как сообщили "Комиинформу" в Главном управлении МЧС Коми, пожар занялся в 17.03 и был полностью ликвидирован в 21.01.
На пожаре никто не пострадал, хозяева в момент возгорания находились в д.Мелентьево.
Причиной пожара стал грозовой разряд.
Дом выгорел полностью на площади 72 кв. метра.
В тушении принимали участие одна единица техники, три человека личного состава пожарной охраны и пятеро членов добровольной пожарной команды в Политово.
Наталья Петрова
Ключевые слова: удора, пожар, молния, гроза, возгорание
Рубрика: Происшествия
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