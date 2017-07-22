Население оплачивает "коммуналку" по посильным тарифам благодаря поддержке властей Коми

Власти Коми затратят из бюджета республики по итогам текущего года 1,3 млрд. рублей на покрытие выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям для того, чтобы население могло оплачивать коммунальные услуги по посильным – льготным – тарифам.

Информация об этом прозвучала на селекторном семинар-совещании, проведенном Минстроем Коми для органов местного самоуправления. Участие по видеосвязи приняли администрации Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Вуктыла, Воркуты, Усинска, а также Прилузского, Корткеросского, Усть-Вымского, Княжпогостского, Койгородского, Сысольского, Удорского и Ижемского районов.

По данным Минстроя Коми, по итогам текущего года для покрытия выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (РСО) из казны Коми будет израсходовано 1,3 миллиарда рублей. По итогам минувшего года было затрачено 1,6 миллиарда рублей, а по итогам 2015-го – 2,1 миллиарда рублей. Такая динамика, выгодная для республики, обусловлена снижением за эти годы экономически обоснованных тарифов, а также – сокращением стоимости отдельных видов топлива (в частности, мазута) для функционирования котельных.

Экономически обоснованный тариф гораздо выше финансовых возможностей населения. Поэтому для того, чтобы расплачиваться за ЖКУ граждане могли по льготным, то есть посильным, тарифам, поставщикам коммунальных ресурсов правительство Коми обеспечивает возмещение убытков в виде субвенций – за продажу твердого топлива для нужд отопления домов. А теплоснабжающим организациям и предприятиям, осуществляющим горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение – в виде субсидии. Также в виде субсидии власти Коми возмещают выпадающие доходы поставщикам сжиженного газа для бытовых нужд населения.

"Всего на территории Коми госрегулированию подвергаются тарифы 840 организаций непроизводственной сферы. А также – 19 предприятий в сфере электроэнергетики, 59 предприятий в сфере теплоэнергетики, 52 предприятия в сфере водоснабжения, 49 предприятий в сфере водоотведения, 7 предприятий в сфере газоснабжения. Кроме того – 19 организаций, отвечающих за утилизацию твердых бытовых отходов", - отметила начальник управления регулирования цен (тарифов) Минстроя Анна Тюрнина.

Она напомнила, что инструмент, ограничивающий с 2014 года в стране рост тарифов – это предельные индексы изменения размеров платы граждан за ЖКУ (они не могут превышать индекс по региону более чем на официально установленную величину отклонения). "В Коми средний индекс (прирост) с июля по конец года определен в размере 4,1 процента с предельно допустимыми отклонениями по отдельным муниципалитетам – 2,4 процента", - пояснила Анна Тюрнина.

Финансовые планы на будущий год станут понятны с наступлением новой тарифной кампании, которая традиционно проводится в регионах с октября по декабрь. Это период, когда профильные органы власти рассматривают заявки РСО и формируют тарифы по утвержденным властями РФ методикам с учетом федеральных ограничителей и прогнозных сценариев, предоставляемых специалистами Минэкономики РФ.