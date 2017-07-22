В Сыктывкаре спасатели вытащили из лужи "утонувшую" машину

Неприятный инцидент произошел минувшей ночью с жительницей Сыктывкара Катериной Поповой. Ее автомобиль "утонул" в луже на ул.Колхозной.

Как рассказала сыктывкарка "Комиинформу", в два часа ночи она с сыном встречала дочь в аэропорту. Домой ехали по улице Колхозной.

Ночью в столице Коми прошел очень сильный ливень, дороги видно не было. Навстречу двигалась большая машина, и ее легковой автомобиль накрыло волной. Двигатель заглох, и машина осталась посреди огромной глубокой лужи.

"Паника и растерянность. Как же так?! Неужели какие-то ливневки нельзя сделать? Вода прибывала прямо на глазах. Залило весь салон", - рассказала "Комиинформу" К.Попова.

Она позвонила в службы эвакуации, но там не было свободных машин. Тогда набрала номер 112. Быстро приехали двое сотрудников "СПАС-Коми". Глядя на трясущиеся руки близкой к панике девушки, один из спасателей сам сел за руль. Поскольку не было видно, куда цеплять трос, спасатели вручную вытолкали машину на сушу.

"Вытолкали вдвоем из "омута" и отбуксировали на стоянку. Предлагали довезти до дома. И даже денег не взяли. Спасибо ребятам из службы, Владимиру Болотову и Илье Дьячкову. Так удивительно, что не всегда проблему решают деньги", - благодарит своих спасителей девушка.

А вот машине предстоит капитальный ремонт и замена двигателя. Хозяйке авто особенно обидно, что машину только что отремонтировали после аварии. К.Попова собирается обратиться в суд с иском на дорожные службы.