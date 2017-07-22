В Инте юннаты высадили более 15 тысяч цветов

22 июля 2017 года, 19:35 | Инта
Фото администрации Инты

Яркие бархатцы на клумбах в форме звезд – один из проектов озеленения Инты, который реализуют воспитанники станции юных натуралистов.

Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе администрации города, в начале года этот и другие проекты принесли ребятам победу в муниципальном этапе 17-го Всероссийского конкурса "Я – гражданин России".

"Мы, конечно, поддержали ребят, - рассказала куратор отряда мэра, директор Дворца творчества детей и молодежи Клавдия Жомерчук. - Чтобы помочь им в реализации проектов, нашли возможность выделить бюджетные средства на приобретение семян цветов. Кроме того, на базе станции юных натуралистов создано 69 рабочих мест для временного трудоустройства подростков. Юннаты все лето занимаются реализацией своих проектов в составе трудовой бригады".

1.JPG

Высаженные ребятами оригинальные цветники и фигурные клумбы возле мемориалов, памятников и на других общественных территориях радуют горожан, хотя пока еще не все растения расцвели и раскрыли творческие задумки юных авторов проектов озеленения.

"В своих проектах наши воспитанники старались использовать не только оригинальную форму клумбы, но и особенности самих растений, - отметил директор интинской станции юных натуралистов Василий Петров. - Прежде всего, конечно цвет. Поэтому и появились звезды из бархатцев отклонённых, "солнышки" из календулы и другие интересные композиции".

2.JPG

В списке цветов, которые ребята использовали в реализации своих проектов нивяник наибольший (так по-научному называются полевые ромашки), схожую по расцветке соцветий хризантему болотную, фиалку рогатую и цинерарию серебристую, всеми любимую виолу - "анютины глазки", многоцветные петунии, лобелии и немезии, а еще маргаритки и портулак.

4.JPG

В рамках своих проектов ребята вырастили из семян и высадили на улицах Инты более 15 тысяч цветов и теперь продолжают ухаживать за клумбами. А еще юннаты посадили десятки кустов можжевельника и более 100 саженцев рябины, березы и сосны.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: юннаты, отряд мэра, клумбы, высадка рассады
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:48 21.07.2017
Мэрия Сыктывкара поддержала грантами три молодёжных проекта
15:11 19.07.2017
Молодежь Сыктывкара сохраняет экологию с помощью велоспорта
19:18 18.07.2017
Школьники Объячево напрыгали через скакалку на третье место по Северо-Западу России


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus