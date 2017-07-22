В Инте юннаты высадили более 15 тысяч цветов

Яркие бархатцы на клумбах в форме звезд – один из проектов озеленения Инты, который реализуют воспитанники станции юных натуралистов.

Как рассказали "Комиинформу" в пресс-службе администрации города, в начале года этот и другие проекты принесли ребятам победу в муниципальном этапе 17-го Всероссийского конкурса "Я – гражданин России".

"Мы, конечно, поддержали ребят, - рассказала куратор отряда мэра, директор Дворца творчества детей и молодежи Клавдия Жомерчук. - Чтобы помочь им в реализации проектов, нашли возможность выделить бюджетные средства на приобретение семян цветов. Кроме того, на базе станции юных натуралистов создано 69 рабочих мест для временного трудоустройства подростков. Юннаты все лето занимаются реализацией своих проектов в составе трудовой бригады".

Высаженные ребятами оригинальные цветники и фигурные клумбы возле мемориалов, памятников и на других общественных территориях радуют горожан, хотя пока еще не все растения расцвели и раскрыли творческие задумки юных авторов проектов озеленения.

"В своих проектах наши воспитанники старались использовать не только оригинальную форму клумбы, но и особенности самих растений, - отметил директор интинской станции юных натуралистов Василий Петров. - Прежде всего, конечно цвет. Поэтому и появились звезды из бархатцев отклонённых, "солнышки" из календулы и другие интересные композиции".

В списке цветов, которые ребята использовали в реализации своих проектов нивяник наибольший (так по-научному называются полевые ромашки), схожую по расцветке соцветий хризантему болотную, фиалку рогатую и цинерарию серебристую, всеми любимую виолу - "анютины глазки", многоцветные петунии, лобелии и немезии, а еще маргаритки и портулак.

В рамках своих проектов ребята вырастили из семян и высадили на улицах Инты более 15 тысяч цветов и теперь продолжают ухаживать за клумбами. А еще юннаты посадили десятки кустов можжевельника и более 100 саженцев рябины, березы и сосны.