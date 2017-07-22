Служба доабортного консультирования в Сыктывкаре сумела сократить количество прерываний беременности на 23%

По результатам работы кабинетов помощи беременным женщинам за шесть месяцев беременность сохранили 20,6% женщин республики, собиравшихся делать аборт. В Сыктывкаре этот показатель выше - 23%. То есть "Комиинформ" и Министерство здравоохранения Коми подготовили рассказы о тех, кто старается убедить женщин не делать роковой шаг. Первой героиней стала психолог Елена Солдаткичева.

По вопросу прерывания беременности женщины приходят в Женскую консультацию на прием к гинекологу. После осмотра врач обязан направить их в кабинет доабортного консультирования. Женщине нелегко настроиться на этот морально сложный разговор, но, как говорит психолог Елена Солдаткичева, приходят многие.

"Я как психолог начинаю разговор с беременной женщиной, выясняю причины, почему она выбирает аборт. Мы с ней вместе пытаемся выстроить план, что может быть, если она пойдёт по этому пути и что будет, если она сохранит жизнь своему ребенку", - говорит Е.Солдаткичева.

Психолог – это первое звено в работе кабинета, от разговора с ним зависит дальнейший настрой беременной женщины, во многом – исход. При этом, как говорит медик, психолог не имеет права указывать, он является только помощником, ориентирует женщину на то, что проблема может быть решена в пользу жизни ее ребенка.

"Мы пытаемся донести до женщины, что в ней развивается новая человеческая жизнь, маленькое чудо, которое важно сохранить. Моя задача – немного растормошить женщину, сказать, что аборт это не единственный выход, дать ей возможность пересмотреть свое решение, взглянуть на проблемы под другим углом", - поясняет психолог.

Кабинет работает с женщинами репродуктивного возраста, в его двери заходят и совсем молодые девушки, и женщины старше 45 лет. Социальное положение самое разное, бывают неблагополучные, женщины среднего достатка, нередко преуспевающие, обеспеченные женщины, имеющие хорошую карьеру, высокие чины. С ними работать сложнее всего, так как они свое решение оправдывают тем, что нормы юридического законодательства не нарушают. Очень многое, по мнению Елены Солдаткичевой, зависит от врача.

"Мнение врача для женщины очень важно, а гинекологи есть разные. Один может сказать, что нельзя делать аборт, потому что последствия будут нехорошие, а другой, к примеру, скажет, что никаких проблем для здоровья не видит. И всё. Женщину сориентировать на сохранение беременности уже почти невозможно. Нам очень важно, чтобы гинеколог говорил женщине, что аборт - обязательно неблагоприятные последствия для организма", - заявляет специалист.