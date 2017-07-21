Сервис проекта "Мы рядом" "Вакансии" актуализирован

21 июля 2017 года, 17:17 | Сыктывкар

Сервис проекта для людей с инвалидностью "Мы рядом" информагентства "Комиинформ" "Вакансии" актуализирован. В отдельной вкладке для людей с особыми потребностями здоровья мы обновили информацию о квотируемых рабочих местах по данным на 19 июля 2017-го года.

Сведения для проекта регулярно готовят наши партнеры - Служба занятости региона.

Учреждение предоставляет перечень свободных рабочих мест, квотированных организациями и предприятиями для людей с инвалидностью.

Во вкладке можно найти работодателя, информацию о том, какая должность у него заквотирована, особые пожелания к соискателю, сумму заработной платы, адреса и телефоны организаций, а также сведения - кто является контактным лицом, с которым возможно связаться по всем интересующим вопросам.

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Для удобства вкладки Анкеты участников проекта и Срочная помощь теперь разделены.

Заполнить анкету теперь стало еще проще. Вопросы к ней и контактные данные куратора проекта находятся в отдельной вкладке "Анкета".

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: мы рядом, коми, кадры, инвалиды
  Рубрика: Общество
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