Сервис проекта "Мы рядом" "Вакансии" актуализирован
Сервис проекта для людей с инвалидностью "Мы рядом" информагентства "Комиинформ" "Вакансии" актуализирован. В отдельной вкладке для людей с особыми потребностями здоровья мы обновили информацию о квотируемых рабочих местах по данным на 19 июля 2017-го года.
Сведения для проекта регулярно готовят наши партнеры - Служба занятости региона.
Учреждение предоставляет перечень свободных рабочих мест, квотированных организациями и предприятиями для людей с инвалидностью.
Во вкладке можно найти работодателя, информацию о том, какая должность у него заквотирована, особые пожелания к соискателю, сумму заработной платы, адреса и телефоны организаций, а также сведения - кто является контактным лицом, с которым возможно связаться по всем интересующим вопросам.
Все сервисы проекта:
Обеспечение техническими средствами реабилитации
Для удобства вкладки Анкеты участников проекта и Срочная помощь теперь разделены.
Заполнить анкету теперь стало еще проще. Вопросы к ней и контактные данные куратора проекта находятся в отдельной вкладке "Анкета".
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