Николай Бережной доложил главе Коми о ходе реализации народных проектов в сфере спорта

Министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной доложил главе Республики Коми Сергею Гапликову о ходе реализации народных проектов в сфере спорта.

Всего межведомственная комиссия отобрала в рамках "Народного бюджета" 14 проектов: три из них уже реализованы, остальные будут выполнены до 1 октября.

По словам Николая Бережного, в селе Кузьёль Койгородского района уже работает спортивная площадка с элементами детской игровой. Сегодня откроется спортивная площадка "Коми Багатыр" в селе Большелуг Корткеросского района. Также обустроена спортивная площадка в посёлке Яснэг Сыктывдинского района, открытие объекта запланировано на 12 августа.

Народные проекты в сфере спорта будут реализованы в 13 муниципалитетах. На эти цели из республиканского бюджета выделено 4 миллиона рублей. Ещё порядка 600 тысяч рублей финансируют местные бюджеты.

Перечень народных проектов в сфере спорта

№ п/п Муниципальный район/городской округ Городское поселение/сельское поселение Наименование проекта Количество баллов, набранное народным проектом, по итогам отраслевого заключения 1. Корткеросский с.Большелуг Спортивная площадка "Коми Багатыр" 77 2. Сосногорск пст.Керки, пст.Поляна Приобретение и установка спортивных комплексов в пст.Керки и пст.Поляна 75 3. Удорский пгт.Благоево Ремонт плоскостного спортивного сооружения, расположенного по адресу пгт.Благоево, ул.Мира, 3 75 4. Княжпогостский пгт.Синдор Установка уличного тренажёрного комплекса под навесом 74 5. Сысольский с.Визинга Приобретение и установка уличных тренажёров 73 6. Сыктывкар пгт. В.Максаковка Обустройство и благоустройство крытой спортивной площадки с тренажёрами круглогодичного использования в Национальном сквере "Коми парма" по улицам: Лесная, Красноборская, Снежная 73 7. Ижемский с.Брыкаланск Приобретение спортивного оборудования и обустройство спортивной площадки 73 8. Печора пст.Озерный Приобретение и установка современного комплекса уличных тренажёров под навесом 72 9. Сыктывдинский пст.Яснэг Обустройство спортивной площадки 72 10. Койгородский д.Гурган Строительство детской спортивной площадки 71 11. Усть-Вымский пгт.Жешарт Обустройство комплекса спортивной площадки (волейбол, мини-футбол) у школы искусств 69 12. Койгородский пст.Кузъёль Установка спортивной площадки с элементами детской игровой 69 13. Ухта г.Ухта Изготовление (приобретение) и установка спортивной площадки 68 14. Прилузский пст.Гуляшор Обустройство спортивной площадки для подвижных игровых видов спорта 66

*** Работа в муниципалитетах по сбору общественных инициатив, их обсуждению и оформлению заявок в рамках реализации проекта "Народный бюджет" началась 1 июля 2016 года.

Проект реализуется в пять этапов:

2016 год: I этап - до 20 августа: назначение и проведение собраний граждан в муниципальных образованиях, подготовка в муниципальных образованиях городских округов, муниципальных районов сводных итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта в целях оценки населением соответствующего муниципального образования проектов, предлагаемых к реализации органами местного самоуправления;

II этап - до 25 августа: рассмотрение и утверждение перечня одобренных народных проектов органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов (с учётом входящих в их состав поселений);

III этап - до 1 сентября: подготовка органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов заявок для участия в отборе народных проектов.

2017 год: IV этап - до 30 марта: проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым к проекту "Народный бюджет";

V этап - до 1 октября: реализация органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов народных проектов, прошедших отбор, совместно с гражданами соответствующего муниципального образования.