Николай Бережной доложил главе Коми о ходе реализации народных проектов в сфере спорта
Министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной доложил главе Республики Коми Сергею Гапликову о ходе реализации народных проектов в сфере спорта.
Всего межведомственная комиссия отобрала в рамках "Народного бюджета" 14 проектов: три из них уже реализованы, остальные будут выполнены до 1 октября.
По словам Николая Бережного, в селе Кузьёль Койгородского района уже работает спортивная площадка с элементами детской игровой. Сегодня откроется спортивная площадка "Коми Багатыр" в селе Большелуг Корткеросского района. Также обустроена спортивная площадка в посёлке Яснэг Сыктывдинского района, открытие объекта запланировано на 12 августа.
Народные проекты в сфере спорта будут реализованы в 13 муниципалитетах. На эти цели из республиканского бюджета выделено 4 миллиона рублей. Ещё порядка 600 тысяч рублей финансируют местные бюджеты.
Перечень народных проектов в сфере спорта
|
№ п/п
|
Муниципальный район/городской округ
|
Городское поселение/сельское поселение
|
Наименование проекта
|
Количество баллов, набранное народным проектом, по итогам отраслевого заключения
|
1.
|
Корткеросский
|
с.Большелуг
|
Спортивная площадка "Коми Багатыр"
|
77
|
2.
|
Сосногорск
|
пст.Керки, пст.Поляна
|
Приобретение и установка спортивных комплексов в пст.Керки и пст.Поляна
|
75
|
3.
|
Удорский
|
пгт.Благоево
|
Ремонт плоскостного спортивного сооружения, расположенного по адресу пгт.Благоево, ул.Мира, 3
|
75
|
4.
|
Княжпогостский
|
пгт.Синдор
|
Установка уличного тренажёрного комплекса под навесом
|
74
|
5.
|
Сысольский
|
с.Визинга
|
Приобретение и установка уличных тренажёров
|
73
|
6.
|
Сыктывкар
|
пгт. В.Максаковка
|
Обустройство и благоустройство крытой спортивной площадки с тренажёрами круглогодичного использования в Национальном сквере "Коми парма" по улицам: Лесная, Красноборская, Снежная
|
73
|
7.
|
Ижемский
|
с.Брыкаланск
|
Приобретение спортивного оборудования и обустройство спортивной площадки
|
73
|
8.
|
Печора
|
пст.Озерный
|
Приобретение и установка современного комплекса уличных тренажёров под навесом
|
72
|
9.
|
Сыктывдинский
|
пст.Яснэг
|
Обустройство спортивной площадки
|
72
|
10.
|
Койгородский
|
д.Гурган
|
Строительство детской спортивной площадки
|
71
|
11.
|
Усть-Вымский
|
пгт.Жешарт
|
Обустройство комплекса спортивной площадки (волейбол, мини-футбол) у школы искусств
|
69
|
12.
|
Койгородский
|
пст.Кузъёль
|
Установка спортивной площадки с элементами детской игровой
|
69
|
13.
|
Ухта
|
г.Ухта
|
Изготовление (приобретение) и установка спортивной площадки
|
68
|
14.
|
Прилузский
|
пст.Гуляшор
|
Обустройство спортивной площадки для подвижных игровых видов спорта
|
66
*** Работа в муниципалитетах по сбору общественных инициатив, их обсуждению и оформлению заявок в рамках реализации проекта "Народный бюджет" началась 1 июля 2016 года.
Проект реализуется в пять этапов:
2016 год: I этап - до 20 августа: назначение и проведение собраний граждан в муниципальных образованиях, подготовка в муниципальных образованиях городских округов, муниципальных районов сводных итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта в целях оценки населением соответствующего муниципального образования проектов, предлагаемых к реализации органами местного самоуправления;
II этап - до 25 августа: рассмотрение и утверждение перечня одобренных народных проектов органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов (с учётом входящих в их состав поселений);
III этап - до 1 сентября: подготовка органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов заявок для участия в отборе народных проектов.
2017 год: IV этап - до 30 марта: проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым к проекту "Народный бюджет";
V этап - до 1 октября: реализация органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов народных проектов, прошедших отбор, совместно с гражданами соответствующего муниципального образования.
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