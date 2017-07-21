Николай Бережной доложил главе Коми о ходе реализации народных проектов в сфере спорта

21 июля 2017 года, 17:27 |
Фото из архива "Комиинформа"

Министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной доложил главе Республики Коми Сергею Гапликову о ходе реализации народных проектов в сфере спорта.

Всего межведомственная комиссия отобрала в рамках "Народного бюджета" 14 проектов: три из них уже реализованы, остальные будут выполнены до 1 октября.

По словам Николая Бережного, в селе Кузьёль Койгородского района уже работает спортивная площадка с элементами детской игровой. Сегодня откроется спортивная площадка "Коми Багатыр" в селе Большелуг Корткеросского района. Также обустроена спортивная площадка в посёлке Яснэг Сыктывдинского района, открытие объекта запланировано на 12 августа.

Народные проекты в сфере спорта будут реализованы в 13 муниципалитетах. На эти цели из республиканского бюджета выделено 4 миллиона рублей. Ещё порядка 600 тысяч рублей финансируют местные бюджеты.

Перечень народных проектов в сфере спорта

№ п/п

Муниципальный район/городской округ

Городское поселение/сельское поселение

Наименование проекта

Количество баллов, набранное народным проектом, по итогам отраслевого заключения

1.

Корткеросский

с.Большелуг

Спортивная площадка "Коми Багатыр"

77

2.

Сосногорск

пст.Керки, пст.Поляна

Приобретение и установка спортивных комплексов в пст.Керки и пст.Поляна

75

3.

Удорский

пгт.Благоево

Ремонт плоскостного спортивного сооружения, расположенного по адресу пгт.Благоево, ул.Мира, 3

75

4.

Княжпогостский

пгт.Синдор

Установка уличного тренажёрного комплекса под навесом

74

5.

Сысольский

с.Визинга

Приобретение и установка уличных тренажёров

73

6.

Сыктывкар

пгт. В.Максаковка

Обустройство и благоустройство крытой спортивной площадки с тренажёрами круглогодичного использования в Национальном сквере "Коми парма" по улицам: Лесная, Красноборская, Снежная

73

7.

Ижемский

с.Брыкаланск

Приобретение спортивного оборудования и обустройство спортивной площадки

73

8.

Печора

пст.Озерный

Приобретение и установка современного комплекса уличных тренажёров под навесом

72

9.

Сыктывдинский

пст.Яснэг

Обустройство спортивной площадки

72

10.

Койгородский

д.Гурган

Строительство детской спортивной площадки

71

11.

Усть-Вымский

пгт.Жешарт

Обустройство комплекса спортивной площадки (волейбол, мини-футбол) у школы искусств

69

12.

Койгородский

пст.Кузъёль

Установка спортивной площадки с элементами детской игровой

69

13.

Ухта

г.Ухта

Изготовление (приобретение) и установка спортивной площадки

68

14.

Прилузский

пст.Гуляшор

Обустройство спортивной площадки для подвижных игровых видов спорта

66

*** Работа в муниципалитетах по сбору общественных инициатив, их обсуждению и оформлению заявок в рамках реализации проекта "Народный бюджет" началась 1 июля 2016 года.

Проект реализуется в пять этапов:

2016 год: I этап - до 20 августа: назначение и проведение собраний граждан в муниципальных образованиях, подготовка в муниципальных образованиях городских округов, муниципальных районов сводных итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта в целях оценки населением соответствующего муниципального образования проектов, предлагаемых к реализации органами местного самоуправления;

II этап - до 25 августа: рассмотрение и утверждение перечня одобренных народных проектов органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов (с учётом входящих в их состав поселений);

III этап - до 1 сентября: подготовка органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов заявок для участия в отборе народных проектов.

2017 год: IV этап - до 30 марта: проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым к проекту "Народный бюджет";

V этап - до 1 октября: реализация органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов народных проектов, прошедших отбор, совместно с гражданами соответствующего муниципального образования.

Комиинформ
  Ключевые слова: народный бюджет
  Рубрика: Спорт
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