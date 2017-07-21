Госдума ужесточила наказание за склонение детей к суициду

Склонение к самоубийству детей, беременных женщин, лиц, находящихся в беспомощном состоянии и в зависимости от виновного будет караться тюремным заключением на срок от 8 до 15 лет лишения свободы. Такой закон приняла сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении.

Это ужесточение коснется случаев, когда деяние совершено в отношении двух и более потерпевших, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в СМИ или при помощи интернета.

Наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие в этом увеличено с 5 лет до 5-10 лет, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, "лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности", последует наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет (сейчас - до 6 лет).

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства "путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет". В нынешней редакции УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В случае использования интернета и СМИ для этих целей наказание будет более жестким - от 5 до 15 лет (вместо заключения на срок до 6 лет).

Аналогично ужесточение принято для случаев доведения до самоубийства, сообщает "Российская газета".