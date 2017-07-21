Госдума ужесточила наказание за склонение детей к суициду

21 июля 2017 года, 17:21 |
Фото из архива "Комиинформа"

Склонение к самоубийству детей, беременных женщин, лиц, находящихся в беспомощном состоянии и в зависимости от виновного будет караться тюремным заключением на срок от 8 до 15 лет лишения свободы. Такой закон приняла сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении.

Это ужесточение коснется случаев, когда деяние совершено в отношении двух и более потерпевших, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в СМИ или при помощи интернета.

Наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие в этом увеличено с 5 лет до 5-10 лет, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, "лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности", последует наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет (сейчас - до 6 лет).

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства "путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет". В нынешней редакции УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В случае использования интернета и СМИ для этих целей наказание будет более жестким - от 5 до 15 лет (вместо заключения на срок до 6 лет).

Аналогично ужесточение принято для случаев доведения до самоубийства, сообщает "Российская газета".

Комиинформ
  Ключевые слова: Госдума, соцсети, закон, суицид
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июля

В этот день в 1770 год русская армия под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus