В Коми наиболее благоприятная ситуация по трудоустройству - в Ухте, Усинске и Сыктывкаре

21 июля 2017 года, 16:40 | Сыктывкар, Ухта, Усинск
Фото Антона Пархачёва

Самые благополучные муниципалитеты Коми в плане трудоустройства их жителей - Ухта, Усинск и Сыктывкар.

Уровень безработицы здесь, по данным на середину июля, самый низкий по показателям: 0,5%, 0,7% и 1% соответственно. Такую статистику "Комиинформу" предоставили в Службе занятости населения региона.

В целом жителям республики доступны 10 тысяч 83 вакансии. Общий уровень безработицы в регионе на сегодня составляет 1,6% от всего числа экономически активного населения и, в сравнении с показателями прошлых месяцев, остается стабильным.

Как официально безработные в Коми зарегистрировано 7423 человек, из них 439 - с инвалидностью.

Численность зарегистрированной безработной молодежи от 16 до 29 лет - 1768 человек, что составило 23,8% от общего числа граждан, ищущих работу.

В городах проживают 4140 нетрудоустроенных, в районах - 3283 человека.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: цзн, статистика, коми, кадры, занятость
  Рубрика: Экономика
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