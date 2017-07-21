В Коми наиболее благоприятная ситуация по трудоустройству - в Ухте, Усинске и Сыктывкаре
Самые благополучные муниципалитеты Коми в плане трудоустройства их жителей - Ухта, Усинск и Сыктывкар.
Уровень безработицы здесь, по данным на середину июля, самый низкий по показателям: 0,5%, 0,7% и 1% соответственно. Такую статистику "Комиинформу" предоставили в Службе занятости населения региона.
В целом жителям республики доступны 10 тысяч 83 вакансии. Общий уровень безработицы в регионе на сегодня составляет 1,6% от всего числа экономически активного населения и, в сравнении с показателями прошлых месяцев, остается стабильным.
Как официально безработные в Коми зарегистрировано 7423 человек, из них 439 - с инвалидностью.
Численность зарегистрированной безработной молодежи от 16 до 29 лет - 1768 человек, что составило 23,8% от общего числа граждан, ищущих работу.
В городах проживают 4140 нетрудоустроенных, в районах - 3283 человека.
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