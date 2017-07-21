В Коми завершены 14 народных проектов, в стадии реализации еще 130

В республике полным ходом идет реализация проекта "Народный бюджет". По состоянию на 20 июля завершены 14 народных проектов, в стадии реализации еще 130 проектов.

Народный бюджет повышает активность и вовлеченность жителей в решение местных проблем. Многим интересно, как реализуются народные проекты в других населенных пунктах, увеличивается количество неравнодушных к своей территории и инициативных граждан.

В этой связи в 2016 году на портале "Активный регион" был создан раздел "Народный бюджет", на котором размещается информация об этапах реализации проекта в разрезе муниципальных образований: фотоматериалы, статистические данные, данные о количестве принявших в реализации проекта граждан.

С момента начала реализации проекта "Народный бюджет" заметно возросла активность жителей в осуществлении контроля за ходом работ. Людям небезразлично, на какие цели расходуются бюджетные средства, они пристально следят за качеством и эффективностью их расходования на их территории.

На это также нацелена созданная в апреле 2017 года страница "Народный бюджет Республики Коми" в социальной сети "Вконтакте".

На 20 июля количестве участников группы чуть более 350 человек. Полный охват пользователей за время существования группы составил более 15 500 человек, и статистика показывает, что их количество постоянно растет.

На этой странице муниципальные образования представляют свои проекты и отчитываются о проделанной работе по их реализации. Каждый заинтересованный житель может не только следить за ходом проекта, но и участвовать в нем: знакомиться с размещаемыми материалами, обсуждать проблемы, выдвигать предложения, комментировать предлагаемые решения, задавать вопросы представителям администрации соответствующих муниципальных образований.

Управление по развитию территории Администрации Главы Республики Коми, ответственное за сопровождение и координацию реализации народных проектов, оперативно доводит эти замечания до соответствующих органов местного самоуправления.

Так, первые ответы уже даны неравнодушным жителям о ходе реализации народных проектов в с.Летка Прилузского района и с.Заозерье Сысольского района.

В начале июля пользователем соцсети было высказано неудовлетворение качеством проводимых работ по благоустройству территории с.Заозерье. Администрация МР "Сысольский" оперативно подготовила ответ, предоставив фотоотчет об устранении всех недостатков, вызвавших негативное отношение жителей.

15 июля житель Летки поднял актуальный вопрос о месте вывоза мусора после проведения работ по сносу ветхих многоквартирных домов с учетом класса их опасности. На вопрос также оперативно подготовлен соответствующий ответ.

Подобный стихийно инициированный гражданский контроль в интернет пространстве позволяет выстроить реальный диалог с властью в рамках проекта "Народный бюджет", что вырабатывает более ответственный подход к своей территории. Об этом еще в начале года на своей большой пресс-конференции заявлял Глава Республики Коми Сергей Гапликов, высоко оценивая значимость проекта "Народного бюджета": "Таким образом и надо формировать отношение к земле. Пусть деньги небольшие, но они дают очень качественный, синергетический эффект и дисциплинируют людей на месте: потому что каждый вносит свой вклад в общее дело и видит его результат".