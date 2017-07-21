Сыктывкарцы поддержали идею по обустройству зимнего катка на Стефановской площади

21 июля 2017 года, 14:35 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Сыктывкарцы поддержали идею по обустройству зимнего катка на Стефановской площади.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который мэрия Сыктывкара провела в своей группе в социальной сети "Вконтакте".

Напомним, впервые каток на Стефановской площади обустроили прошлой зимой. Выстраивая планы строительства ледового городка на будущую зиму, администрация города решила спросить горожан, нужно ли заливать каток вновь.

На вопрос "Нужно ли и предстоящей зимой сделать каток на главной площади Сыктывкара" своё мнение высказали 465 человек. Из них утвердительно ответили 290 человек или 62,4% от общего числа респондентов. Не поддержали идею 175 человек или 37,6% из всех участников опроса.

В связи с положительной оценкой участников опроса, мэрия Сыктывкара включит пункт по созданию катка в конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта по обустройству ледового городка на Стефановской площади.

Комиинформ
  Ключевые слова: каток
  Рубрика: Общество
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