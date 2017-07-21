Жители Чова довольны качеством работ по капремонту своего дома

Региональная комиссия по приемке капремонтов общего имущества многоквартирных домов сегодня вместе с жильцами и общественниками одобрила результаты работ, произведенных в поселке Нижний Чов столицы Коми.

Как сообщила "Комиинформу" член региональной комиссии Дарья Шучалина, возглавляющая центр "ЖКХ Контроль" и рабочую группу по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми, работы произведены по адресу: ул. Магистральная, 3. Это 5-этажный 60-квартирый дом 1990 года постройки. "Год назад в рамках программы капремонта здесь была произведена замена кровли, а в этом году отремонтированы входные группы всех четырех подъездов, заменены оконные блоки с установкой профилей ПВХ на всех лестничных клетках, а также загерметизированы межпанельные швы по всему периметру фасада", - отметила общественница.

Еще один представитель палаты – эксперт Валерий Агейчев добавил, что в ходе общения с жильцами выяснилось, что им качество работ понравилось, а это самое главное. От лица собственников в комиссию была включена Светлана Чеснокова. По ее словам, особой активности в период подготовки и проведения капремонта соседи не проявили. Вместе с тем, результатами довольны. "Рабочие выполнили свое дело хорошо. И, что немаловажно, после себя оставили дом и двор в чистоте: строительный мусор вывезли", - отметила "Комиинформу" Светлана Чеснокова.

По ее словам, теперь главное, чтобы хозяева квартир бережно относились к общедомовому имуществу: берегли новенькие пластиковые окна, не мусорили у подъездов, оснащенных пандусами.

"Крыльцо у второго подъезда за давностью лет было сильно перекошено. Рабочие его выровняли и залили бетоном. Надежно выложена плитка на крылечках. Козырьки над ними решено было оставить старые. Они очищены от мха, выровнены и покрыты праймером с гидроизоляцией", - уточнила представительница собственников.

Директор ООО "ГарантСтройСервис" Иван Турьев, выигравший конкурс на капремонт данного дома, сообщил "Комиинформу", что сложностей с выполнением контракта не возникло. "Виды работ для нас стандартные. Опыт за семь лет существования на строительном рынке наработан. Конечно, о больших прибылях, участвуя в реализации программы капремонтов, говорить не приходится. Однако эта ниша нам интересна. Трудимся на совесть, так что перед населением не стыдно. Будем участвовать и в следующих конкурсных отборах регоператора", - отметил руководитель компании.

Оценил качество и директор управляющей компании ООО "КРиУ" Хусей Текуев. Особенно его порадовало приведение в порядок стеновых панелей, что позволит избежать теплопотерь в зимние периоды и в целом продлит срок эксплуатации дома, а, следовательно, позволит избежать дополнительных затрат жильцов на текущее обслуживание и сократит хлопоты в этом плане самой управляющей компании.

"Межпанельные швы в рамках капремонта сначала были очищены, потом утеплены, в том числе в местах примыканий к оконным блокам, и затем запенены. Что касается входных групп, оставшуюся неиспользованной плитку мы попросили подрядчика передать нам. На случай, если зимой во время чистки подъездов произойдут сколы, мы сможем заменить плитку", - высказался "Комиинформу" директор управляющей компании.

От регоператора в приемке участвовали несколько сотрудников во главе с и.о.директора Фонда капремонтов МКД Александром Подольским. Председатель приемочной комиссии Ирина Романченкова, возглавляющая управление техзаказчика Фонда, уточнила "Комиинформу", что замечаний к проделанной работе нет. "Капремонт обошелся в сумму чуть более 920 тысяч рублей. Акт всеми членами комиссии подписан по итогам осмотра дома", - резюмировала представительница регоператора.