Мэрия Сыктывкара поддержала грантами три молодёжных проекта. Конкурс, направленный на повышение социальной активности молодежи и развитие взаимодействия молодежных объединений с органами власти, был проведён городским Управлением образования в рамках Года добрых дел в Республики Коми.

На суд жюри было представлено 14 проектов, из которых три вышли в победители и получили муниципальную грантовую поддержку.

В частности, Региональная общественная организация "Центр развития добровольчества в Республике Коми" планирует реализовать проект экологической направленности "Своя Планета", направленный на повышение культуры населения в сфере безопасного и современного способа утилизации отходов, в том числе за счёт проведения экологических марафонов в школах и вузах.

Институт развития социально-значимых и экономически перспективных технологий некоммерческого партнерства "Эжва – это мы" планирует создать молодежный сквер "Фестивальный", который станет одним из объектов наследия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в субъектах Российской Федерации. Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи.

Третьим победителем стал проект Автономной некоммерческой организации "Коми научный медицинский центр Северо-Западного отделения Российской Академии медицинских наук" "Я свободен от курения". Проект направлен на повышение информированности молодёжи о вреде табакокурения, потребления электронных сигарет через социальную наружную рекламу.

Все проекты будут реализованы до конца года, сообщает пресс-служба мэрии.

*** Напомним, 2017 год объявлен Годом добрых дел по инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова и призван привлечь жителей региона к реализации общественных инициатив, развитию идей волонтерства, благотворительности, добровольного служения обществу.