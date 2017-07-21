В Сыктывкаре перед судом предстанет генеральный директор ООО "Княжпогостский завод ДВП"

Следственным отделом по Сыктывкар СУ СК России по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Княжпогостский завод ДВП", обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в крупном размере (ст.199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с августа 2016 года по январь 2017 года фигурант, достоверно зная о наличии недоимки по налогам на сумму более 4 миллионов рублей, а также принятых налоговым органом мерах по взысканию недоимки, предпринял действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов. Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 195 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.