Сыктывкарский "Строитель" продолжает кардинально обновлять состав

Трансферная кампания ХК "Строитель" еще не закончена. Об этом "Комиинформу" рассказал директор клуба Константин Агафонов. При этом ставку продолжают делать перспективную молодежь со всей России. Удалось даже привлечь в команду кандидата в национальную сборную Максима Немцева.

На вопрос, не рискованно ли брать молодежь без большого опыта, тренер "Строителя" Павел Франц ответил, что любой риск приносит плоды.

"Я надеюсь, что через три-четыре года эти молодые ребята создадут костяк команды. И мы к этому костяку добавим нашу молодежь, которой сейчас 15-16 лет, которая к тому времени уже наберет опыт", - заявил П.Франц.

Сейчас средний возраст команды – 23 года. Впрочем, остались опытные игроки. Это и Роман Бояринцев, и Максим Зубарев, на счету которого выступление за "Енисей" и казанское "Динамо". На поле они в том числе выполняют роль тренеров, подсказывая молодым одноклубникам, как выходить из той или иной сложной игровой ситуации.