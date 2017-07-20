В Москве пройдет торжественный прием, посвященный 96-летию Республики Коми

В Москве состоится торжественный прием, посвященный 96-летию Республики Коми.

Мероприятие для коми земляков, проживающих в Москве, представителей федеральных органов исполнительной власти, посольств зарубежных стран, представительств российских регионов состоится 24 августа 2017 года в Постоянном представительстве Республики Коми при президенте Российской Федерации.

По словам организаторов мероприятия, гостям расскажут об истории и культуре республики, достижениях, основных достопримечательностях, интересных фактах региона. В рамках приема планируется концертная программа, где прозвучат национальные песни и танцы. Кроме того, пройдут различные мастер-классы, знакомящие с культурой Республики Коми, выставка национальной сувенирной продукции, а также фуршет с коми национальными блюдами.

Организатор приёма – ГАУ РК "Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве".

*** День Республики Коми отмечают 22 августа. Именно в этот день в 1921 году была образована Коми автономная область. Статус республики регион получил в 1936 году. Торжества 22 августа проводятся во всех муниципалитетах, но самые масштабные – в столице республики - Сыктывкаре.