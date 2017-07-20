Мэр Сыктывкара проинспектировал и одобрил ремонты в местных школах

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов и начальник Управления образования города Ольга Бригида проинспектировалиход ремонтных работ в зданиях столичных школ. Три учреждения чиновники посетили сегодня лично - среднюю школу №12, №35 и новый корпус школы №30 в Эжвинском районе. Ремонтные работы, как отметили градоначальник и руководитель управления, продвигаются в срок. Всего на ремонтную кампанию 2017 года потрачено порядка 90 миллионов рублей.

"Я считаю, что работы проходят в соответствии с графиком. На всех осмотренных нами объектах трудятся рабочие, есть все необходимые строительные материалы. Оставшиеся школы проверит Управление образования. В этом году у нас нет таких явных проблем с подрядными организацией, как это случалось в прошлые годы, когда нам приходилось контролировать их буквально ежедневно. В 2017 году объектов, вызывающих беспокойство, у нас нет", - отметил мэр по итогам проверки.

Первой точкой сегодняшней инспекции стала средняя школа №12 имени О.Кошевого. Здесь запланированы ремонт системы отопления и межэтажных перекрытий в коридоре и нескольких учебных классах. В этой школе обучаются более полутора тысяч человек, это одно из старейших учебных учреждений города - ей уже 80 лет. Приемка школы по итогам ремонта пройдет 12 августа, тогда как завершить работы необходимо уже 4-го. Работы в здании осуществляют две подрядных организации, работают две бригады из 10 человек.

"Здание старое, и ремонтных работ очень много Однако задачи решаются поэтапно. Планово мы приводим в школу в порядок. Особенно это касается старой части здания, она 1936 года постройки. В этом году запланирован ремонт четырёх кабинетов, ремонт коридора, также мы регулярно занимаемся ремонтом труб, заменены многие радиаторы в системе отопления, отремонтированы щитовые. Это наша ежегодная системная работа", - прокомментировала директор школы Наталья Коданева.

Всего в эту кампанию на ремонтные работы в школах будет задействовано порядка 90 миллионов рублей - 21 учреждение требует дополнительных работ, не считая косметического ремонта.

"У нас нет возможности на каждое учреждение выделить средства и сделать всё сразу: и кровлю, и окна, и пол. Но в то же время, поэтапная работа - это правильно, поскольку объем финансирования соответствует объему работ, которые возможно выполнить в сжатые сроки. Так, в июне идет сдача государственного экзамена и другие мероприятия, а приемка стартует 4 августа, то есть мы имеем чуть менее двух месяцев. Вот, например, 12 школа, работа здесь очень показательна. За несколько лет практически все проблемы, которые вызывали опасения, нам удалось устранить - подчеркнул В.Козлов.

Следующим пунктом проверки стала школа №35, где по плану проводятся ремонт раздевалки в спортивном зале, душевых и туалета в столовой, пола в одном из кабинетов, окон, а также подводка горячего и холодного водоснабжения в классы. Здание тоже не новое, - 1963 года постройки. Учится здесь около 200 детей. Ожидается, что работа будет окончена к 1 августа, после чего руководство планирует произвести уборку, чтобы здание соответствовало санитарным нормам , подготовить его к приемке 10 августа.

"На сегодня залит бетон под фундамент, в ближайшее время будут уложены лаги, а пол закрыт фанерой, после чего положен линолеум. Ремонт пола предполагает самый большой объем работ, остальные идут параллельно ему. Это и штукатурка стен, и оклейка их обоями, и окрашивание. Объем вложенных средств - примерно 2 миллиона рублей. В эту же сумму вошли отремонтированная раздевалка в спортивном зале, подведение горячего водоснабжения во все кабинеты начального звена, 200 тысяч отсюда пойдут только на замену и ремонт окон. Все работы затратные ещё и по времени", - добавил заместитель директора по административно-хозяйственной работе, временно исполняющий обязанности директора, Владимир Фёдоров.

Последним объектом, которой посетили сегодня чиновники, стало здание бывшего коррекционного детского дома. Уже в январе 2018 года оно должно открыть свои двери для младших школьников как дополнительный корпус одной из самых загруженных эжвинских школ - средней школы №30.

"Введение нового корпуса 30 школы позволит практически полностью решить в ней проблему двухсменности. Останется буквально 1-2 класса, которые будет учиться во вторую смену. Все работы здесь осуществляются по проектам, на следующей неделе все они уже будут готовы. После чего, в соответствии с действующим законодательством, будут определяться подрядные организации, которые займутся выполнением соответствующих работ. На сегодня получен проект по ремонту кровли зданий. Это первый этап, который уже находится в стадии реализации. Финансирование в 39 миллионов рублей этот объект получил из регионального бюджета по программе создания дополнительных учебных мест", - рассказала начальник Управления образования Ольга Бригида.

В здании должны быть проведены работы по ремонту кровли, демонтажные работы, замена полов, установка перегородок дверных и оконных блоков, восстановление санузлов для мальчиков и девочек, отделочные работы, устройство пожарных выходов, и прочие ремонтные работы.

"Это наш самый большой объект, который требуется подготовить в кратчайшие сроки -менее чем за полгода. Здесь планируется принять более 200 детей из начального школьного звена. Есть утвержденный график работы и он очень плотный, потому этот объект находится у нас на особом контроле", - заметил градоначальник.

Он же добавил, что решение проблем двухсменки не связано с ремонтной компании. По его словам, в этом направлении продолжается иная работа: строятся школа в Орбите на 1200 мест и школа в Затоне на 600, в долгосрочной перспективе запланировано строительство и других объектов.

"Ремонт осуществляется ежегодно вне зависимости от сменности в школах. В это же время школа в Орбите строится, работы ведутся активно, подрядчик заявляет, что в указанные сроки уложится и школа будет сдана уже до конца текущего год. Проверки объекта совместно с Минстроем Коми осуществляются еженедельно", - подчеркнул В.Козлов.

О том, как продвигаются работы, рассказал "Комиинформу" и руководитель подрядной организации Юрий Шуктомов.

"Зачастую работу усложняют погодные условия Однако ремонт кровли идет согласно установленным срокам. По проекту полностью заменяется кровля, удаляется старое полотно, монтируется новый слой. При этом мы используем покрытие нового поколения "Техноэласт". Всего под замену идет 1360 квадратных метров крыши и ещё около 200 квадратных метров на парапеты", - отметил он.

Во всех 46 школах города перед началом учебного года также будут проведены промывка, опрессовка и дезинфекция системы отопления, проверена система вентиляции, технологического оборудования пищеблока, произведен косметический ремонт.

"В управление образования сейчас направляются с заявки, их рассматривают комиссионно. Школы перечисляют какие работы им необходимо будет выполнить. Таким образом мы утверждаем план, смотрим также на предписания, которые выдают роспотреб и госпожнадзор. На сегодня все поданные заявки мы удовлетворили. А к январю сформируем полный список школ, в которых будут проводиться ремонтные работы на следующий год", - подытожила О.Бригида.