Дмитрий Березин доложил главе Коми о состоянии пострадавших при обрушении породы на шахте "Яреганефть"

Пострадавшие при обрушении породы в шахте №3 НШУ "Яреганефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" находятся в безопасности.

В Ухтинскую городскую больницу №1 госпитализированы двое проходчиков, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

"Пострадавшие находятся в отделении травматологии. Один из шахтёров находится в удовлетворительном состоянии, у него диагностированы переломы костей голени и руки. У второго более тяжёлые травмы – перелом костей таза, раны и ушибы, состояние средней степени тяжести", - проинформировал министр.

Сергей Гапликов поручил Минздраву региона оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, Минпрому республики – доложить о причинах и обстоятельствах случившегося после проведения проверки.

По данным МЧС России по Республике Коми, сегодня в 11.50 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обрушении породы в шахте №3 "Яреганефть" в Ухте. На место выехали подразделения два отделения противофонтанной службы – пять человек, две единицы техники, оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона, экстренные оперативные службы города.

На аварийном участке находилось пять человек: под завал попало двое, остальные выбрались самостоятельно. Оба пострадавших доставлены на поверхность и переданы медицинским работникам.

Всего в момент инцидента в шахте находилось 111 человек. В настоящее время шахта работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы РК.

По факту обрушения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решаются вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием необходимой документации, назначением судебных экспертиз. Следователями СК будут опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, а также проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.