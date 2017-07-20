Команда "СПАС-КОМИ" стала лучшей по физической подготовке в соревнованиях МЧС России.

С 4 по 14 июля в Вытегорском районе Вологодской области прошли юбилейные XX Открытые региональные соревнования МЧС России по многоборью спасателей на Кубок Героя Российской Федерации, Заслуженного спасателя России Ю.Л. Воробьева. Команда ГКУ "СПАС-КОМИ" Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заняла 1 место на дистанции "Физическая подготовка спасателей" и 3 место в общем зачете.

Всего в соревнованиях участвовали 22 команды – спасатели из регионов Северо-Западного округа, а также Удмуртии, Ставрополя, Дагестана, Северной Осетии, Тюменской области и Донецкой народной республики.

Соревнования проходили по нескольким дисциплинам: поисково-спасательные работы в условиях природной среды, на акватории, а также в условиях ликвидации ЧС техногенного характера, физическая подготовка спасателей, ночное ориентирование, сообщает пресс-служба ГУ "СПАС-КОМИ".