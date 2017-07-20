На шахте "Яреганефть" произошло обрушение породы
20 июля 2017 года, 13:06 | Ухта
Сегодня в 11.50 в оперативную дежурную службу ЦУКС МЧС России по Коми поступило сообщение об обрушении породы в шахте №3 "Яреганефть" в Ухте, сообщает ГУ МЧС по Коми.
На место выехали подразделения два отделения противофонтанной службы – пять человек, две единицы техники, оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона, экстренные оперативные службы города.
На аварийном участке находилось пять человек, под завал попали двое. В 12.08 двое пострадавших доставлены на поверхность, переданы медицинским работникам. Три человека вышли самостоятельно.
В шахте находилось 111 человек. Шахта работает в штатном режиме.
Комиинформ
Ключевые слова: шахта
Рубрика: Происшествия
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