Жительница Сыктывдинского района отправится в места лишения свободы за жестокое обращение с дочерью

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (побои, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, и лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материально и иной зависимости от виновного) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывдинского района.

Судом установлено, что на протяжении года, по март 2017 г. включительно, женщина не заботилась о собственной малолетней дочери, вела аморальный образ жизни, пьянствовала, неоднократно применяла к девочке физическое насилие. Всё это время воспитанием и содержанием ребенка занималась бабушка, у которой горе-мать похитила украшения на 13 тыс. рублей и сдала их в ломбард.

Вину в содеянном женщина признала частично. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Сыктывкару СУ СКР по Республике Коми.