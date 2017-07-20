Жительница Сыктывдинского района отправится в места лишения свободы за жестокое обращение с дочерью

20 июля 2017 года, 14:57 |
Фото Антона Пархачёва

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (побои, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, и лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материально и иной зависимости от виновного) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывдинского района.

Судом установлено, что на протяжении года, по март 2017 г. включительно, женщина не заботилась о собственной малолетней дочери, вела аморальный образ жизни, пьянствовала, неоднократно применяла к девочке физическое насилие. Всё это время воспитанием и содержанием ребенка занималась бабушка, у которой горе-мать похитила украшения на 13 тыс. рублей и сдала их в ломбард.

Вину в содеянном женщина признала частично. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Сыктывкару СУ СКР по Республике Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: семья, прокуратура коми, дети, Алкоголь
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:27 19.07.2017
В Ухте перед судом предстанет 38-летний растлитель малолетних
12:21 17.07.2017
Школа приемных родителей Коми приглашает всех желающих пройти обучение в августе
17:02 13.07.2017
Развратник из Прилузья отправится за решетку на 12 лет


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июля

В этот день в 1770 год русская армия под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus