В Воркуте конкурс красоты для "особых" девочек перерос в большую благотворительную акцию. Организаторами выступили сотрудники Центра соцзащиты Воркуты, студия красоты и городские фотографы.

С инициативой сделать бесплатные прически девочкам, посещающим отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями территориальный центр социального обслуживания Воркуты, выступила семейная студия красоты "Family".

Специалисты Центра поддержали эту идею, оформив её в конкурс красоты, мероприятие посвятили Году добрых дел. Чтобы запечатлеть на память это событие, работники учреждения обратились к известным в Воркуте фотографам Александру Дмитренко и Ивану Фролову, которые с энтузиазмом откликнулись на предложение.

"В конкурсе приняли участие девочки от 1,5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые по разным причинам не уехали на отдых или их семьи не всегда могут себе позволить услуги парикмахера-стилиста. За них пришли поболеть родители, братья и сестры. Роль справедливого жюри отвели мальчикам, также посещающим отделение реабилитации. Такое мероприятие в нашем городе проводилось впервые", - рассказала заведующая центром соцобслуживания населения Воркуты Антонина Карасёва.

По итогам конкурса юным модницам присуждались номинации "Мисс улыбка", "Мисс грация", "Мисс восторг". По решению жюри и специалистов учреждения главная номинация "Мисс воркутинское лето-2017" не была присуждена никому, потому что каждая девочка была очаровательна и заслуживала это звание. Конкурс закончился чаепитием, угощение для него также предоставила студия красоты.

Однако неожиданно для организаторов мероприятие на этом не закончилось. После того, как работники учреждения разместили информацию и фотографии с конкурса на страничке в социальной сети "ВКонтакте", к ним обратились родители девочек, которые по состоянию здоровья в буквальном смысле не могут пойти в салон красоты, с просьбой порадовать прическами и фотосессией и их детей.

Как рассказала социальный педагог отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями Елена Меньшина, фотографы и студия "Family" поддержали эту идею, и буквально на днях вместе со специалистами Центра они пришли в гости к девочке, сделали ей прическу, памятные кадры, порадовали общением и комплиментами.

"Мы сами не ожидали, что этот конкурс перерастет в настоящую благотворительную акцию. Представляете, какие эмоции испытали девочки от той красоты, которую им подарили сотрудники студии и фотографы. Мы планируем каждую неделю навещать с такими приятными сюрпризами "особых" девочек Воркуты и надеемся порадовать всех юных жительниц нашего Заполярного города, которые в силу возможностей своего здоровья не могут прийти к стилистам и профессиональным фотографам сами", - поделилась планами Елена Меньшина.