Приговор Марине Истиховской будет оглашен завтра

В Сыктывкарском горсуде завтра будет вынесен приговор депутату Госсовета Коми, бывшему ректору СГУ имени Питирима Сорокина Марине Истиховской, передает корреспондент "Комиинформа".

Его оглашение началось сегодня в 14 часов и продлилось до конца рабочего дня. Сейчас в суде зачитывают показания свидетелей со стороны обвинения. М.Истиховской вменяют п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как прозвучало во время оглашения, М.Истиховская превысила должностные полномочия на посту ректора.

В июне 2014 года ректор заключила с ООО "ТП "Бумажник" договор оказания услуг общественного питания студентам и работникам СГУ, а также сторонним лицам. В соответствии с его условиями предприятию переданы в безвозмездное пользование помещения площадью 967 квадратных метров, за использование которых оно возмещало университету стоимость коммунальных услуг в размере 290 тыс. в месяц. При этом в действительности ООО "ТП "Бумажник" получил в пользование свыше 3 тысяч квадратных метров, на которых осуществлял коммерческую деятельность. Мнимой сделкой передачи в безвозмездное пользование была прикрыта фактическая сдача в аренду помещений, относящихся к федеральной собственности.

В результате вузу был причинен ущерб на сумму свыше 30 млн рублей.

Как прозвучало в суде, учредителем вуза является Министерство образования Российской Федерации. Его имущество закреплено на праве оперативного управления. Вуз был не вправе распоряжаться собственностью без согласования с учредителем.

Ректор по закону несет персональную ответственность за сохранность имущества учреждения, заключает договоры, ведет финансовую, научную, образовательную и хозяйственную деятельность.

Нежилые помещения вуза, фигурирующие в деле, - собственность Минобраза РФ. Договор с "Бумажником" был заключен не менее, чем на три года.

Каследует из мотивировочной части решения, М.Истиховская действовала из личных побуждений, стараясь выглядеть эффективным руководителем вуза перед учредителем.

Распоряжаясь федеральным недвижимым имуществом, в частности, передавая помещения столовых в аренду сторонней организации, она была обязана согласовать свои действия с учредителем.

М.Истиховская заведомо знала, что нарушает закон, действовала умышленно, используя столовые для коммерческой деятельности без договора, указала судья. Законных оснований для заключения договора с "Бумажником" не было. Помещения могли быть переданы в аренду только по согласованию с учредителем путем проведения аукциона и заключения договора аренды. Виновность ректора подтверждается показаниями некоторых свидетелей по делу - сотрудников вуза.

Своими действиями М.Истиховская создала негативное отношение ко всем работникам вуза, что существенно повлияло на его репутацию в целом, сказала судья.

Помимо этого, в 2015-м году М.Истиховская, будучи кандидатом в депутаты Государственного Совета Коми, вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ предоставила две служебные квартиры вуза для бесплатного проживания лицу, который оказывал ей консультационные услуги в выборный период.

В суде прозвучало, что в университете не допускается никакая политическая деятельность.

Квартира на ул.Энгельса - собственность РФ, была передана в оперативное управление университету. М.Истиховская, заселяя в нее политтехнолога Бурбеля, явно превысила полномочия из личной корыстной заинтересованности, чтобы выиграть на выборах, сэкономив свои личные средства на его содержание в Сыктывкаре. Ущерб университету составил более 67 тыс. рублей.

Вину М.Истиховская не признала, подчеркнув, что не собиралась наносить ущерба вузу и действовала из благих целей. Подсудимая ранее поясняла, что по договору аренды ни одна организация не соглашалась оказывать университету услуги питания. Университетский комбинат питания был убыточен.

Сегодня в суде не успели огласить весь приговор, заседание продолжится завтра.

Напомним, в ходе судебных прений по уголовному делу прокурор просил для Марины Истиховской четыре года колонии общего режима с запретом занимать определенные должности на три года, лишение звания Заслуженный работник Республики Коми. Гособвинение также просить взыскать с нее сумму ущерба в 30 млн рублей.