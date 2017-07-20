Семья сыктывкарца Сергея Щербакова срочно собирает средства на его лечение от рака в Израиле

20 июля 2017 года, 12:05 | Сыктывкар
Фото: vk.com

Семья 53-летнего сыктывкарца Сергея Щербакова срочно собирает средства на его лечение от серьезного заболевания за пределами страны. Российская медицина, к сожалению, не помогла.

Как рассказала "Комиинформу" его супруга Инна Щербакова, в декабре прошлого года мужу поставили онкозаболевание - лимфому третьей стадии. До конца мая Сергей находился в онкодиспансере в Краснозатонском. Прошел семь блоков химиотерапии. Результатов она не дала.

Дальше было лечение в НИИ Петрова в Санкт-Петербурге, где Сергей перенес еще два тяжелых курса "химии". Тоже безрезультатно.

Сейчас ему жизненно необходима помощь иностранных специалистов. Взять Сергея на лечение готовы израильские медики. Одна из зарубежных клиник, посмотрев медицинские выписки и документы, выставила счет на 103 640 долларов. Это 6 миллионов 218 тысяч 400 рублей.

Таких средств у простой российской семьи, конечно, нет. Ситуация осложняется еще и тем, что с января 2017-го года Сергею не выплачивалась заработная плата.

Семья намерена использовать все шансы, чтобы спасти мужа и отца. Редакция "Комиинформа" просит поддержать сыктывкарцев.

Как помочь Сергею Щербакову:

Сергей Иванович Щ. Карта "Сбарбанка" 4276 8280 1302 5831, счет 40817810028000578443, мобильный банк 9128675219.

Группа помощи Сергею Щербакову "В Контакте". Здесь можно будет проследить отчеты о поступлениях и расходовании благотворительных средств, узнать о состоянии здоровья и последних новостях о Сергее.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: медицина, заграница, всем миром, благотворительность
  Рубрика: Общество
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