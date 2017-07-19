Платить налоги в Коми стали исправней

19 июля 2017 года, 19:05 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

С начала года по материалам налоговых органов было возбуждено три уголовных дела. Еще шесть дел были приобщены к уголовным делам, возбужденным ранее органами внутренних дел. Общая сумма неуплаченных налогов составила 282,3 миллиона рублей. Такие данные предоставили "Комиинформу" в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Коми.

Как показывает статистика, количество материалов, направленных в следственные органы для возбуждения уголовных дел, связанных с неуплатой налогов, в регионе снижается. Если за 2015 год по материалам налоговиков было возбуждено 51 дело, то в 2016 году их число сократилось более чем в два раза и остановилось на отметке 20. Основными причинами уменьшения судебных дел являются сокращение количества выездных налоговых проверок, а также изменения в законодательстве, которые увеличивают пороговую сумму неуплаченного налога для привлечения к уголовной ответственности.

Всего в первом квартале этого года по уголовным делам, связанным с налоговыми правонарушениями, было вынесено семь судебных решений на 158,5 миллионов рублей. При этом два из них в виде реального лишения свободы на сроки от 2 лет до 2,5 лет исправительной колонии общего режима. Наибольшая сумма неоплаченных налогов по одному из этих дел составила 45,8 миллионов рублей.

Как отмечают в УФНС по Коми, уголовное наказание за преступление в виде неуплаты налогов не является самоцелью работы налоговых органов. Основной задачей работы с правоохранителями является поступление в бюджет налоговых платежей. Ярким примером этому является решение в отношении владельца ухтинского предприятия, которому было назначено наказание в виде 2 лет колонии общего режима. Однако после возмещения 25-миллионого ущерба руководитель предприятия получил амнистию в виде замены реального срока на условный.

По итогам трех месяцев текущего года уголовные дела были прекращены в отношении еще двух неплательщиков налога. Одно из которых в связи с погашением долга, а второе в связи с изменениями в законе, по которым сумма налога, подлежащая уплате, оказалась ниже предусмотренной Уголовным кодексом для возбуждения дела.

Илья Баканов
  Ключевые слова: преступления, налоги
  Рубрика: Экономика
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