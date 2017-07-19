Заявка Республики Коми на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в 2021 году утверждена

Вчера, 18 июля, Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта утвердила заявку Республики Коми на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре в 2021 году.

В работе Межведомственной комиссии участвовали заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев и министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Чемпионат мира-2017 по хоккею с мячом в Сыктывкаре пройдет под эгидой векового юбилея Республики Коми. Напомним, 27 октября 2015 Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 100-летия образования Республики Коми.

"На пороге нового столетия в регионе должны появиться и новые идеи, проекты, которые обеспечат развитие и дадут "мощный старт" для второго столетия в истории Республики Коми. Одним из таких спортивных проектов является проведение Чемпионата Мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре", - отметил Анатолий Князев.

Ранее Республика Коми уже принимала соревнования по хоккею с мячом всероссийского и международного уровней, самыми значимыми из которых являются международный турнир 1980 года, Первенство мира среди юниоров в 1986 и 2017 годах, Матч Суперкубка России в 2017 году. Первенство Мира, состоявшееся в январе этого года, получило высокую оценку Министерства спорта Российской Федерации и Международной федерации бенди (FIB).

"Республика гарантирует проведение соревнований на высоком организационном уровне с соблюдением всех необходимых условий в соответствии с Регламентом проведения Чемпионата Мира", - заявил Николай Бережной.

К 2021 году в столице республики появится крытый ледовый стадион, отвечающий всем требованиям к сооружениям данного типа. В проект будут включены: ледовая арена 105х65 метров, трибуны на 5000 зрителей, медико-восстановительный центр, блок раздевалок на ледовой арене с отдельным входом, тренажерный зал на 50 человек, универсальный зал 42х24 метров, фитнес-зал, судейский блок, блок административных помещений, пресс-центр, автостоянку, электронные системы безопасности.