Госдума приняла закон о курортном сборе

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении курортного сбора, сообщает ТАСС. Пилотный проект по сбору платы за пользование курортной инфраструктурой будет реализован в 2018-2023 гг. в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Субъекты должны принять законы о введении сбора до 1 декабря 2017 г., сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 г. Эксперимент закончится 31 декабря 2022 г.

Согласно законопроекту, постояльцы гостиниц или других объектов размещения, остановившиеся более чем на сутки, должны будут заплатить курортный сбор. Региональные власти устанавливают его размер и территории, на которых он будет взиматься, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет. Размер сбора при этом не может составлять более 50 руб. с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 г. и 100 руб. в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 руб.), времени пребывания плательщика, значения курорта и т. д. Платить курортный сбор не будут жители регионов, где проводится эксперимент, а также определенные группы льготников.

Авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 г. в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд руб., в Краснодарском крае - 8,3 млрд руб., в Республике Крым - 16,4 млрд руб.