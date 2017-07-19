Молодежь Сыктывкара сохраняет экологию с помощью велоспорта

Молодежь Сыктывкара поддерживает Год экологии в России и Год добрых дел в Республике Коми. Как сообщает пресс-служба мэрии, участники молодёжных объединений столицы Коми участвуют в различных мероприятиях соответствующих тематических направлений.

К примеру, рамках Всероссийской акции "Весенняя неделя добра" волонтерами был организован сбор использованных батареек и передача их в специализированные пункты приёма. Традиционным стало участие активистов в акции "Речная лента", проведение социально - экологической акции "Город без рекламы", экодесантов и экологических мастер-классов.

Также активисты Молодежного совета организуют велопоходы "Чистый лес", в рамках которых выезжают в окрестности города с целью уборки и благоустройства территории. Во время выезда в пгт. Краснозатонский они очистили ряд территорий от мусора.

"В рамках таких акций появляется отличная возможность сделать доброе дело для людей и нашей экологии, пообщаться с единомышленниками и покататься на велосипеде", - отметила член Молодежного совета Сыктывкара Ольга Подольская.

Велопоходы проводятся с целью популяризации идей здорового образа жизни, формирования навыков организации полезного досуга, привлечения внимания к вопросам экологии и повышения экологической культуры населения.

Присоединиться к велопоходам могут все желающие, необходимо обратиться в Молодежный центр г.Сыктывкара по адресу ул. Малышева, 13 или телефону 222-719.