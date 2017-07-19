Активисты ОНФ проверили мемориалы с Вечными огнями в Коми

19 июля 2017 года, 14:34 |
Фото ОНФ Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мониторинга состояния мемориалов "Вечный огонь" проверили девять
муниципальных образований региона, где есть такие памятные объекты.

Общественники дали положительную оценку четырем мемориалам, остальные, по их мнению, требуют ремонта.

"ОНФ в Коми сейчас на регулярной основе проводит мониторинги таких объектов. Отмечаем, в том числе, положительные изменения: весной 2017 г.
был отремонтирован главный мемориал региона "Вечная слава" в Сыктывкаре", – отметил сопредседатель регионального штаба Народного
фронта в Коми Павел Поташов.

Активисты Народного фронта в Коми по результатам последнего мониторинга отметили еще три мемориала, которые находятся в надлежащем состоянии – это монумент в Печоре "Никто не забыт", в Ухте Мемориал ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и памятник в Троицко-Печорске "Никто не забыт, ничто не забыто".

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Однако другим памятным объектам требуется ремонт, отметили общественники. Особо тревожит ситуация в Емве – там находится единственный в регионе мемориал с Вечным огнем, у которого не надлежаще работает механизм подачи огня – комплекс подключен к магистральному газопроводу, но по причине изношенности коммуникаций огонь зажигают по временной схеме под присмотром специалистов газовой службы. В местной администрации пообещали все исправить в 2018 г. На территории мемориала необходимо также заменить бордюрные камни, отремонтировать имена на памятнике. Общественники взяли вопрос на контроль.

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В Койгородке требуется ремонт обветшавшего памятника. Обелиску в Объячево необходимо укрепление бордюрной плитки, замена плиток на площадке и ремонт самого памятника. На территории мемориала в Визинге нужно заменить брусчатку. В Корткеросе необходимо обновить гранитные плиты с именами героев, заменить брусчатку на территории комплекса

"Скорбящая мать" – в местной администрации сообщили, что работы планируется выполнить до сентября 2017 г.

Результаты мониторинга будут доведены до муниципальных властей. Самое главное, чтобы памятники поддерживались в хорошем состоянии не временно – к праздникам, а постоянно. ОНФ обратит на это внимание, подчеркнул Поташов.

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Ранее Народный фронт насчитал в стране 3969 мемориалов с Вечными огнями. При этом общественники подняли проблему отсутствия юридического определения термина "Вечный огонь". В ряде регионов под Вечными огнями понимают все мемориалы, имеющие техническую возможность для поддержания огня, в других – только мемориалы, подключенные к магистральному газопроводу, а не к газобаллонному оборудованию – последние по этой причине не находятся на контроле у региональных властей.

В Коми из девяти комплексов с Вечными огнями к магистральным газопроводам подключены только четыре мемориала – в Сыктывкаре, Ухте,
Печоре и Емве, остальные питаются от газовых баллонов и включаются по праздникам.

Напомним, ранее ОНФ вышел с законодательной инициативой в части закрепления понятий "Вечный огонь" и "Огонь памяти" и уточнения
полномочий органов госвласти и местного самоуправления по созданию, учету, паспортизации и содержанию таких объектов. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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