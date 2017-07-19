Житель Вуктыла незаконно выловил в нацпарке "Югыд Ва" более 130 хариусов, щук и окуней с икрой

Житель Вуктыла предстанет перед судом за рыбалку на территории национального парка "Югыд Ва". Его улов на особо охраняемой природной территории превысил 130 хариусов, щук и окуней, в том числе с икрой, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Печорский природоохранный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Вуктыльского района. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

По версии следствия, вуктылец на озере, расположенном на территории национального парка "Югыд Ва", незаконно наловил свыше 130 хариусов, щук, окуней, в том числе с икрой, вес которой превысил два килограмма.

В результате противоправный действий рыбака государству причинен ущерб на сумму около 50 тыс. рублей. Следует учитывать, что на территории национального парка "Югыд Ва" запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, в том числе и вылов рыбы.

Уголовное дело в отношении рыбака-нарушителя для рассмотрения по существу направлено в Вуктыльский городской суд.