На улице Мира в Ухте начинающий водитель "Киа" сбила пожилого мужчину

В Ухте в дорожном инциденте пострадал пожилой мужчина. Об этом "Комиинформу" сообщили в ухтинской госавтоинспекции.

18 июля в 14:52 водитель 1996-го года рождения ехала на личной "Киа Каренс" по улице Мира со стороны Первомайской к Севастопольской.

Напротив дома №1 по Мира, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, она сбила пешехода 1949-го года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта.

У пострадавшего - ушибленная рана теменной области. Госпитализация после ДТП ему не понадобилась.

Известно, что водитель "Киа Каренс" в течение года на территории Коми к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. Водительские права ухтинка получила в этом году.