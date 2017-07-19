На улице Мира в Ухте начинающий водитель "Киа" сбила пожилого мужчину
19 июля 2017 года, 10:50 | Ухта
В Ухте в дорожном инциденте пострадал пожилой мужчина. Об этом "Комиинформу" сообщили в ухтинской госавтоинспекции.
18 июля в 14:52 водитель 1996-го года рождения ехала на личной "Киа Каренс" по улице Мира со стороны Первомайской к Севастопольской.
Напротив дома №1 по Мира, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, она сбила пешехода 1949-го года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспорта.
У пострадавшего - ушибленная рана теменной области. Госпитализация после ДТП ему не понадобилась.
Известно, что водитель "Киа Каренс" в течение года на территории Коми к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. Водительские права ухтинка получила в этом году.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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