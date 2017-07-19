За полгода более тысячи человек в Коми заявили об установлении отцовства

В ЗАГСы Коми поступило более тысячи заявлений об установлении отцовства. Эта процедура требуется в том случае, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке на момент его рождения. За минувшие полгода в Коми такая необходимость возникла в 1251 случае. Об этом сообщает Министерство юстиции региона.

Такой вариант установления отцовства - внесудебный, когда отец ребенка на это согласен. В этом случае отец и мать ребенка составляют заявление вместе. Совместное заявление об установлении отцовства родители могут подать и во время беременности, если считают, что после рождения ребенка представить его будет затруднительно или невозможно, например, при тяжелой болезни будущего отца.

В том случае, если мать ребенка умерла, признана недееспособной, лишена родительских прав или если невозможно установить место ее нахождения, заявление составляет только отец. При этом ему необходимо получить письменное согласие органа опеки и попечительства.

Если же отец не согласен признавать ребенка, применяется судебный порядок установления отцовства.