За полгода более тысячи человек в Коми заявили об установлении отцовства

19 июля 2017 года, 8:30 | Сыктывкар
Фото "Facebook"

В ЗАГСы Коми поступило более тысячи заявлений об установлении отцовства. Эта процедура требуется в том случае, если родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке на момент его рождения. За минувшие полгода в Коми такая необходимость возникла в 1251 случае. Об этом сообщает Министерство юстиции региона.

Такой вариант установления отцовства - внесудебный, когда отец ребенка на это согласен. В этом случае отец и мать ребенка составляют заявление вместе. Совместное заявление об установлении отцовства родители могут подать и во время беременности, если считают, что после рождения ребенка представить его будет затруднительно или невозможно, например, при тяжелой болезни будущего отца.

В том случае, если мать ребенка умерла, признана недееспособной, лишена родительских прав или если невозможно установить место ее нахождения, заявление составляет только отец. При этом ему необходимо получить письменное согласие органа опеки и попечительства.

Если же отец не согласен признавать ребенка, применяется судебный порядок установления отцовства.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: родители, отцовство, коми, ЗАГС, дети
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

21:39 17.07.2017
Сыктывкарцу Марку Юдину очень нужна помощь благотворителей на продолжение лечения в Санкт-Петербурге
16:08 16.07.2017
Мэрия Ухты поможет многодетным семьям в строительстве индивидуального жилья
17:38 14.07.2017
Без экзотики: родители в Коми предпочитают стандартные детские имена


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus