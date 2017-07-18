Современное программное обеспечение поможет решить проблему инвентаризации захоронений в Коми

18 июля 2017 года, 20:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Проблемы содержания кладбищ обсудили сегодня в Общественной палате Коми.

В ряду актуальных вопросов этой сферы - затруднения граждан в поиске захоронений родственников, а также сложности в элементарном ориентировании на территории кладбищ. Решить эти вопросы способна паспортизация, в которую, как ожидают участники встречи, войдут перепись захоронений, их нумерация и схема расположения.

Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Коми также выступило с предложением унифицировать действия муниципалитетов в процессе паспортизации при помощи создания соответствующего программного обеспечения. По словам замначальника отдела эксплуатации коммунального хозяйства Нелли Рудницкой, специалисты министерства изучили опыт Ухты в ведении электронной базы данных захоронений. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании единого программного продукта. Центр информационных технологий Республики Коми оценил эту работу в 500 тысяч рублей, что существенно ниже варианта, предложенного одной из коммерческих организаций, которая обозначила сумму затрат на уровне 1-1,7 млн. рублей.

"Нормативного акта, регулирующего сегодня вопросы паспортизации нет, и скорее всего не будет. Однако планируется разработка рекомендаций, если система будет применяться в муниципалитетах республики", - подчеркнула Н.Рудницкая.

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Документа, регламентирующего паспортизацию кладбищ, нет ни в региональном, ни в федеральном законодательстве, отметили участники встречи. Необходимость создания такого документа назрела.

Работа в области паспортизации ведется и в столице региона. Директор сыктывкарского "Жилкомхоза" Дмитрий Муллаянов заявил, что данные о захоронениях на предприятии есть, запланирована их систематизация. Уже в августе текущего года пройдет аукцион по разработке соответствующей документации, в нем примут участие три лицензированные организации из Новгорода, Москвы и Владимира.

"Инвентаризация - первый этап паспортизации, необходимо определить площадь кладбищ, выделить сектора, после вручную произвести перепись и занести данные на электронные носители", - рассказал он о планируемых мероприятиях.

На сегодня инвентаризация сделана лишь на территории 7% от общего числа кладбищ в регионе, в Коми их - 406.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: похороны, паспортизация, Общественная палата, кладбища, инициатива
  Рубрика: Общество
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