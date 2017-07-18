Школьники Объячево напрыгали через скакалку на третье место по Северо-Западу России

18 июля обнародовали имена победителей и призеров всероссийской акции "Прыгай с РДШ!". Учащиеся средней общеобразовательной школы Объячево не только стали лучшими в республике, но и заняли третье место по Северо-Западному Федеральному округу России.

Акция прошла 1 июня, в День защиты детей, в школах страны. Для участия команде, состоящий из четырех детей разного возраста, нужно было выполнить максимальное количество прыжков со спортивной скакалкой за отведенное время, записать видеосюжет и отправить его на конкурсную платформу. Всего в адрес оргкомитета поступило более 200 заявок.

Победители и призеры в регионе, округе и на всероссийском уровне получат Кубки и памятные призы от организаторов конкурса - Российского движения школьников и Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России".