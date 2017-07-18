В Ижемском районе возбуждено уголовное дело по факту надругательства над местами захоронений

В дежурную часть ОМВД России по Ижемскому району обратилась местная жительница 1958 года рождения. Пенсионерка сообщила полицейским, что на деревенском кладбище неизвестные повредили памятники на могилах ее родственников и попросила привлечь их к ответственности.

Выяснилось, что злоумышленники осквернили пять могил: повалили три надгробных обелиска, два креста извлекли из земли и положили рядом с могилами.

Однако ситуация по установлению личностей подозреваемых усугублялась тем, что с момента совершения преступления до обращения потерпевшей в полицию прошло достаточное количество времени. За это время граждане восстановили оскверненные захоронения, не оставив стражам порядка никаких следов или зацепок, кроме сделанных ранее фотографий.

Благодаря профессионализму сотрудников полиции личность подозреваемого была установлена. Им оказался местный житель 1999 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.244 Уголовного кодекса Российской Федерации "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Коми.