В Коми отметили 90-летие Госпожнадзора 

Торжества, посвященные 90-летию со дня образования государственного пожарного надзора Российской Федерации, состоялись в Коми республиканской филармонии, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

С поздравительным словом к сотрудникам и ветеранам государственного пожарного надзора обратился начальник главного управления МЧС России по Коми – главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Александр Князев.

В мае 1926 года на Всероссийском совещании пожарных был разработан проект Положения об органах государственного пожарного надзора в РСФСР, который 18 июля 1927 года был утвержден Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров. Этот документ законодательно утвердил структуру и функции государственного пожарного надзора и стал руководящим документом для дальнейшего развития противопожарной службы страны. Об истории становления и сегодняшнем дне органов Госпожнадзора в Республике Коми рассказал собравшимся в зале филармонии документальный фильм, специально созданный к юбилею.

От лица руководства Коми выступил с поздравлением заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Лазарев. Он зачитал распоряжение главы Коми о присвоении звания "Почетный работник пожарной охраны Республики Коми" ветерану МЧС России Александру Чередову, начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ухты Игорю Ларину, начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района Дмитрию Рошке.

Все трое внесли большой вклад в укрепление пожарной безопасности в республике. Также Константин Лазарев вручил Почетную грамоту правительства заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Корткеросского района Антону Медведеву, за высокую эффективность в исполнении должностных обязанностей.

От лица парламентариев республики ветеранов и сотрудников Госпожнадзора поздравил заместитель Председатель Государственного Совета Коми Владимир Косов. Он вручил благодарственные письма Госсовета республики начальнику отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сыктывкара Сергею Бурнашеву и старшему дознавателю отдела надзорной деятельности и профилактической работы Усинска Евгению Колодчуку.

С теплыми словами поздравления с юбилеем выступили перед собравшимися ветеран пожарной охраны республики и Госпожнадзора, полковник внутренней службы в отставке Олег Краснов и заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Максим Ганов.

После поздравительной части на экране загорелась свеча, в зале зазвучал метроном. Под его звук все присутствующие встали, чтобы почтить память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга.

После минуты молчания со сцены прозвучала замечательная песня "Я люблю тебя, жизнь!", посвященная всем, кто выбрал профессию по защите Родины от огненной стихии, для которых мужество и офицерская честь всегда были самым главным приоритетом в жизни.

Начальник Главного управления Александр Князев вручил ведомственные награды и звания отличившимся сотрудникам. Также медалями МЧС России были награждены заслуженные ветераны Госпожнадзора.

Торжества, посвященные юбилею государственного пожарного надзора, сопровождались ярким праздничным концертом солистов Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми "Асъя кыа".