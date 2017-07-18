Коми пригласила Испанию к торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству

Презентация ключевых отраслей экономики Республики Коми, промышленных и инфраструктурных проектов, а также инвестиционных возможностях региона состоялась сегодня в Посольстве Испании в Москве.

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Испании Игнасио Ибаньес и заместитель председателя Правительства Республики Коми-постоянный представитель Республики Коми при президенте Российской Федерации Григорий Саришвили обсудили варианты возможного сотрудничества. Подобные встречи проходят в рамках поручения главы Республики Коми Сергея Гапликова по укреплению торгово-экономических связей и расширению международного сотрудничества.

Данная работа сегодня активно ведётся Постоянным представительством Республики Коми при президенте Российской Федерации в рамках Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве, в ходе которых страны и регионы презентуют свои возможности, обмениваются идеями, контактами, обсуждают возможные проекты.

"В рамках созданного Клуба мы регулярно общаемся с разными представителями иностранных государств. И считаем это сотрудничество результативным. Сегодня в республике много возможностей для развития. Мы стараемся создавать благоприятные условия для новых инвесторов, регулярно проводим встречи с посольствами, представителями дипломатического корпуса и бизнес-сообществ, рассказываем о наших преимуществах, инвестиционном потенциале республики. Подобный формат взаимодействия на уровне руководства позволит детально и оперативно решать вопросы двустороннего сотрудничества с Республикой Коми. Любой, кто посетит республику, найдет свой интерес", - прокомментировал Г. Саришвили.

Он также отметил, что республика заинтересована в гуманитарном сотрудничестве и развитии туризма, в том числе экологического.

По итогам встречи Г. Саришвили пригласил коллег из Испании посетить Представительство, а затем и республику с бизнес-миссией для более детального знакомства с возможностями и проектами региона.

Посол отметил, что регионы приобретают большой вес, самые крупные проекты сегодня сосредоточены именно в регионах. Он подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и партнёрских связей с Республикой Коми.

В дальнейшем планируется продолжить презентацию Республики Коми в посольствах зарубежных стран и проведение деловых переговоров с российскими и зарубежными компаниями.