В Коми задержанный избил полицейского металлической пряжкой ремня через решетку двери

18 июля 2017 года, 16:37 |
Фото Ярославы Пархачёвой

Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни и и здоровья, в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в мае фигуранта за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство доставили нарядом полиции в дежурную часть, где поместили в камеру административно-задержанных.

Когда помощник оперативного дежурного подошел к ее дверям, обвиняемый через решетку входной двери брючным ремнем с металлической пряжкой нанес сотруднику полиции удар по лицу.

У потерпевшего зафиксировали ушибленную рану, ссадины и кровоподтеки.

В ходе следствия фигурант, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ
  Ключевые слова: суд, преступность, полиция. суск
  Рубрика: Право
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