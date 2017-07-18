В Коми задержанный избил полицейского металлической пряжкой ремня через решетку двери

Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни и и здоровья, в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в мае фигуранта за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство доставили нарядом полиции в дежурную часть, где поместили в камеру административно-задержанных.

Когда помощник оперативного дежурного подошел к ее дверям, обвиняемый через решетку входной двери брючным ремнем с металлической пряжкой нанес сотруднику полиции удар по лицу.

У потерпевшего зафиксировали ушибленную рану, ссадины и кровоподтеки.

В ходе следствия фигурант, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собраны доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.