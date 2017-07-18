Будь бдителен: безопасный перелёт

"Комиинформ" совместно с аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Коми продолжает цикл публикаций, посвященных антитеррористической тематике.

В разгаре сезон отпусков, именно в это время возрастает нагрузка на весь общественный транспорт, который, как показывает отечественный и зарубежный опыт, нередко подвергается атакам террористов. Сегодня все больше туристов и отдыхающих выбирают воздушный транспорт, чтобы быстрее добраться к месту отдыха. А в некоторых случаях, самолет является единственным возможным видом транспорта, чтобы попасть в такие популярные у туристов страны, как Турция, Доминикана, Таиланд, ОАЭ и другие.

Несмотря на меры предосторожности и контроля, воздушный терроризм продолжает существовать. Специалисты советуют при захвате воздушного судна с целью сведения риска к минимуму не сопротивляться захватчикам.

Для сокращения неприятных последствий во время захвата самолета:

- не держите при себе публикаций политического, религиозного, военного характера и не разговаривайте на эти темы с незнакомыми людьми, не носите с собой религиозных символов;

- спрячьте ювелирные украшения;

- не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение;

- продолжайте спокойно сидеть, не задавая вопросов и не смотря в глаза террористам, желательно подчиниться их требованиям без препирательств;

- прежде чем передвинуться, сделать какое-либо движение или открыть сумочку, спрашивайте разрешения;

- при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите;

- отдайте личные вещи, если их попросят террористы;

- старайтесь занять себя: читать, играть или негромко разговаривать с соседями;

- не употребляйте алкоголь.

Рано или поздно начнутся действия по освобождению самолета. Атака на борт будет молниеносна. Штурмующая группа захватывает самолет в несколько мгновений. операция проводится одновременно с разных направлений. Хорошая слаженность является результатом подготовки, проведенной заранее.

При штурме важно сразу лечь на пол или пригнуться в кресле.

В этот момент помните:

-неприятности уже почти позади, постарайтесь успокоиться, действия порождают сумятицу и панику;

-оставайтесь лежать на полу до окончания операции;

-подчиняйтесь приказам и инструкциям группы по борьбе с терроризмом и не отвлекайте ее членов ненужными вопросами;

не трите глаза, если применяется слезоточивый газ;

не покидайте самолет пока вас не проинформируют;

при освобождении выходите как можно быстрее, не останавливаясь, чтобы взять личные вещи, учтите: всегда остается опасность взрыва или пожара.

Наблюдайте за террористами, которые попытаются смешаться с пассажирами после начала стрельбы. До тех пор, пока ситуация не окажется под контролем сил безопасности, с вами и другими пассажирами могут обращаться грубо, а также вы можете быть подвергнуты обыску. Это одна из мер предосторожности, поэтому следует отнестись к подобным действиям с пониманием.