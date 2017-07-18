Жители Коми получат единую квитанцию за свет, воду и тепло

АО "Коми энергосбытовая компания" уведомляет об изменении порядка оплаты коммунальных услуг за отопление и горячее водоснабжение.

На основании заключенных агентских договоров с ПАО "Т Плюс", начиная с 1 июля начисление платы и сбор денежных средств за теплоснабжение и горячее водоснабжение выполняет АО "Коми энергосбытовая компания". Отныне компания будет предъявлять к оплате единую квитанцию по всем коммунальным услугам, ранее находящихся на расчетах ПАО "Т Плюс".

Оплату за все ресурсы и услуги, начиная со счета-квитанции за июль 2017 года, а также задолженность, которая будет предъявляться к оплате в этих квитанциях, необходимо производить по реквизитам, указанным в счетах-квитанциях, выставленных АО "Коми энергосбытовая компания".

Оплату можно произвести на сайте www.komiesc.ru, в офисах АО "Коми энергосбытовая компания" посредством банковских карт, в ПАО "Сбербанк", ФГУП "Почта России", ПАО "Северный народный банк", ПАО "Газпромбанк".

В компании также напомнили, что для корректного начисления платы за потребленные коммунальные ресурсы жителям необходимо передавать данные о показаниях приборов учета ГВС и электроэнергии в адрес АО "Коми энергосбытовая компания" строго с 20 по 25 число каждого месяца. Своевременная передача показаний является гарантией корректного расчета платы за потребленные энергоресурсы. Если показания приборов учета предоставлены позже установленных сроков, то ресурсоснабжающая организация вправе принять их к расчету только в следующем периоде, при этом размер платы за текущий месяц будет начислен исходя из среднемесячного объема потребления коммунальной услуги.

Сейчас для передачи показаний двух ресурсов клиенту достаточно оперировать одним номером клиента, а не двумя, как ранее. Узнать номер клиента можно в квитанции от "АО Коми энергосбытовая компания", полученной в предыдущие периоды.

Передать показания можно следующими способами:

1.Посредством СМС сообщений на номера: 8-912-967-15-20 или 8-912-951-08-84. Услуга доступна круглосуточно. Для того, чтобы передать показания приборов учета, необходимо набрать ПС (пробел) № договора по ресурсу (пробел) показания:

- По электроэнергии. Чтобы передавать показания двух- или трехтарифного счетчика, необходимо отправить сообщение ПС (пробел) № договора по электроэнергии. Далее система сама запросит показания в определенной последовательности, например, в порядке "день-ночь". Показания вводятся без первых нулей и без цифр после запятой. Как только показания будут обработаны, придет ответная СМС со следующим текстом: "Показания приняты. Спасибо."

- По горячей воде. Для того, чтобы передать показания приборов учета, необходимо набрать ПС (пробел) № договора по горячей воде (пробел) показания, которые вводятся по прибору учета без первых нулей и без цифр после запятой.

2.Через Интернет-сайт компании www.komiesc.ru в разделе "Личный кабинет". Для получения доступа к сервису необходимо ввести номер клиента, а также пароль. Если клиент забыл свой пароль, либо не получил его, то он может в режиме онлайн получить доступ в свой личный кабинет, пройдя процедуру регистрации/восстановления пароля. Передача показаний доступна в разделе "Передача показаний".

3.Через "Единый контакт-центр". Воспользоваться данным сервисом можно по многоканальному номеру телефона, который ежемесячно указывается в счетах-квитанциях. Для передачи показаний через контакт-центр необходимо позвонить по номеру телефона контакт-центра, следуя голосовой инструкции, перевести аппарат в тоновый режим, нажав кнопку "*" (для кнопочных телефонов). Далее необходимо нажать кнопку "2" и передать показания согласно голосовой инструкции.

4.Через сайт компании www.komiesc.ru в разделе "Удобные сервисы" - "Передача показаний приборов учета". Данный сервис доступен без прохождения процедуры регистрации.

5.Через терминалы самообслуживания в офисах Компании.











