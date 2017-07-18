На Ярегском месторождении ведется строительство новых очистных

Экологическая составляющая производства на Ярегском месторождении ЛУКОЙЛ-Коми поднимается на новую ступень. В рамках программы развития промысла здесь строят новые очистные сооружения всех трех нефтешахт. Сейчас ведется подготовка оснований под размещение оборудования.

После ввода очистных сооружений стоки от каждой нефтешахты будут разделены на два потока. Первый составят дождевые и талые воды вместе с промышленными стоками. Пройдя несколько ступеней очистки, они будут отводиться на новый Пункт подготовки и сбора нефти (ППСН), введенный в эксплуатацию осенью прошлого года. Подготовленная таким образом вода будет использоваться для производства пара, который закачивается в пласты при добыче высоковязкой нефти.

Второй поток составят хозяйственно-бытовые стоки от столовой, душевых и других объектов. На современной установке "БИОКС" они будут проходить многоуровневую очистку от механической до бактериологической и возвращаться в природную среду. Вредные микроорганизмы будут уничтожаться воздействием ультрафиолетового излучения.

Качество очистки всех сточных вод месторождения будет проверяться аккредитованной лабораторией.

Проект предусматривает оснащение новых очистных оборудованием отечественного производства, соответствующим всем современным стандартам.

"Ярегское месторождение выходит на новый уровень: мы продолжаем здесь большую стройку, вводя новые производственные объекты. Программа развития промысла направлена как на повышение объемов добычи, так и на усиление экологической составляющей производства. Плюс ко всему ввод объектов положительно влияет на социально-экономическую ситуацию в поселке, ведь благодаря этому открываются новые рабочие места", – отметил заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по нефтешахтной добыче Владимир Митюшников.