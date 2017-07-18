В сыктывкарском аэропорту проходят антитеррористические учения. Фото полицейских машин и спецтехники предоставили "Комиинформу" читатели агентства.

Как сообщили "Комиинформу" в транспортной полиции, сегодня в аэропорту проходят антитеррористические учения, которые проводят авиаторы совместно с Управлением Росгвардии по Республике Коми и специалистами ОМОНа.

В самом Управлении информацию подтвердили, пояснив, что специалисты проверяют, как технические средства Росгвардии влияют на навигационную систему аэропорта и безопасность полетов, не происходит ли каких-либо сбоев в работе систем аэропорта.

Какие именно техсредства тестируется - относится к секретной информации, добавили в Управлении Росгвардии.