В сыктывкарском аэропорту проходят антитеррористические учения

18 июля 2017 года, 11:10 | Сыктывкар
Фото: vk.com

В сыктывкарском аэропорту проходят антитеррористические учения. Фото полицейских машин и спецтехники предоставили "Комиинформу" читатели агентства.

Как сообщили "Комиинформу" в транспортной полиции, сегодня в аэропорту проходят антитеррористические учения, которые проводят авиаторы совместно с Управлением Росгвардии по Республике Коми и специалистами ОМОНа.

В самом Управлении информацию подтвердили, пояснив, что специалисты проверяют, как технические средства Росгвардии влияют на навигационную систему аэропорта и безопасность полетов, не происходит ли каких-либо сбоев в работе систем аэропорта.

Какие именно техсредства тестируется - относится к секретной информации, добавили в Управлении Росгвардии.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, Росгвардия, аэропорт, антитеррор
  Рубрика: Общество
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