В Воркуте продолжается ремонтная кампания в детских садах и школах

На днях мэр Воркуты Игорь Гурьев посетил несколько учебных заведений Воркуты, в которых ведутся ремонтные работы в рамках укрепления материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях в 2017 году.

"В целом могу сказать об удовлетворительной работе и управления образования и подрядных организаций, – сообщил руководитель администрации. – Темп взят высокий, по качеству пока серьезных претензий у мэрии пока нет, ведется постоянный контроль над работой подрядных организаций. Особое внимание уделяется, конечно, гимназии №2, в которую в новом учебном году будут переведены ученики реорганизуемой 16-й школы".

Так по состоянию к середине июля по подготовке образовательных организаций, подведомственных управлению образования, к началу учебного года и к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов ведутся ремонтные работы в тринадцати детских садах, шести школах и в одном учреждении дополнительного образования.

В детском саду № 21"Умка" идет ремонт пищеблока. Выполнены работы по замене напольной и настенной облицовочной плитки, светильников, кабелей, заменой сантехнического оборудования, труб водоснабжения, канализации и приборов отопления. Ведется покраска стен музыкального зала.

В семи учреждениях произведен ремонт кровель – площадь ремонтных работ составила 363 кв.м. В саду № 14 "Чебурашка" произведена замена оконных блоков, ведутся работы по ремонту фасада, в учреждении № 65 "Бусинка" выполнены работы по ремонту крыльца. Еще три учреждения заменили линолеум в соответствии с предписаниями надзорных органов.

В школе №13 выполнен ремонт кровли площадью 76 кв.м. №34, ведутся работы по ремонту санузлов с установкой унитазов; в гимназии № 3 заменены стояки отопления. В 12-й школе заменены трубы холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении с устройством изоляции и частичной замене канализационных труб в подвальном помещении. Ведутся работы по ремонту пищеблока.

В гимназии № 2 и школе № 35 – ремонт внутренних помещений (учебные кабинеты, санузлы, пищеблок). В данных учреждениях к новому учебному году будут оборудованы дополнительные учебные кабинеты. Ремонтные работы производятся за счет средств муниципального бюджета и средств субсидии из бюджета Коми.

Во дворце творчества детей и молодежи завершены работы по установке оконных блоков ПВХ, выполняются электромонтажные работы, работы по устройству подвесных потолков, ремонту стен.