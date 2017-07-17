В Сыктывкаре из окна пятого этажа общежития выпал ребенок

17 июля 2017 года, 15:45 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкаре из окна пятого этажа общежития выпал ребенок.

Как сообщает МВД по Коми, инцидент произошел вчера, 16 июля, в д.№12 по ул.Мира в Эжвинском районе Сыктывкара.

Мама четырехлетнего мальчика ушла на работу, оставив ребенка с бабушкой, которая не может самостоятельно передвигаться. Мальчик, находясь на общей кухне, залез на подоконник. Не удержавшись, он выпал из открытого окна на улицу с высоты пятого этажа.

В результате ребенок получил серьезные травмы и переломы челюсти, таза, ребер. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован в реанимационное отделение РДКБ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

МВД по Республике Коми напоминает родителям правила, которые помогут избежать трагедий, связанных с падением из окон.

1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

6. Оборудуйте окна решетками. Они защитят детей от падения из открытых окон.

Комиинформ
  Ключевые слова: окна, МВД по Коми, дети
  Рубрика: Происшествия
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