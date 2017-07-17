В Сыктывкаре отметят день рождения первого коми поэта

Литературный музей Ивана Куратова приглашает отметить день рождения классика чтением стихов. 18 июля исполняется 178 лет со дня рождения первого коми поэта, основоположника коми литературы Ивана Алексеевича Куратова.

Как рассказали "Комиинформу" в музее, творческая встреча "Читаем Куратова" проводится совместно с Союзом писателей РК, Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН. Участники встречи озвучат лучшие произведения коми поэта.

В этот день посетителям музея будет представлена возможность послушать экскурсию "Жизнь и творчество И. А. Куратова. История открытия и изучения поэтического наследия".