ЦИТ защищает компьютеры органов власти Коми от новых вирусов

ГАУ РК "ЦИТ" напоминает сотрудникам органов власти и жителям Коми о необходимости соблюдения правил информационной безопасности при работе с электронной почтой в связи с активизацией рассылок вредоносных писем с вирусами, способными уничтожить содержимое компьютеров и заразить через них корпоративные сети.

"В настоящее время на компьютеры большого числа организаций по России, а также остальному миру совершаются компьютерные атаки в виде рассылок вредоносных писем. При попадании на компьютер вирус применяет различные способы распространения внутри сети предприятия", - отметила заместитель начальника управления по безопасности ЦИТ Кристина Осипова, возглавляющая также проект "Медиа-Гвардия" регионального отделения МГЕР по Республике Коми, в рамках которого осуществляет мониторинг интернет-ресурсов и соцсетей с целью профилактики информационной безопасности.

По словам Кристины Осиповой, вирус уничтожает все данные на компьютере получателя такого письма и на компьютерах его коллег по учреждению. Антивирусы не каждый раз в состоянии справиться с постоянно меняющимися модификациями вируса.

ГАУ РК "ЦИТ" принимает оперативные меры по реагированию на угрозы интернет-безопасности. В связи с этим сотрудники отдела технической поддержки центра информационных технологий отправили в органы власти региона памятки по соблюдению правил работы с электронной почтой. Одно из главных – не открывать вложения и не переходить по ссылкам из сомнительных писем.

"Кроме того, следует перепроверять адрес отправителя, поскольку он может быть подделан под адрес ваших знакомых. Не пользуйтесь личной почтой на рабочем компьютере. Новая волна массовой рассылки вирусов поступает с почтовых ящиков @info.ru, @info.com с темами "Список счетов которые не оплатили", "Срочное увольнение", "Увольнение". Письма содержат вложенный файл-архив с вирусом", - пояснила Кристина Осипова.

В связи с повышением рисков заражения ПК в июле все письма, приходящие из интернета на адреса сотрудников органов власти в Коми (домен rkomi.ru), к которым приложены файлы или в которых имеются ссылки на различные сайты, автоматически помечаются информирующим текстом, контактами службы технической поддержки ГАУ РК "ЦИТ" и ссылкой на правила безопасной работы с почтой на портале по безопасности ЦИТ: https://security.rkomi.ru/node/3

"Информирующий текст добавляется как к легальным, так и к нелегальным письмам и служит для того, чтобы обратить внимание сотрудников министерств, а также подведомственных им госучреждений, о том, что письмо может содержать вирусы", - добавила заместитель начальника управления по безопасности центра информационных технологий.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.