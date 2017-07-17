В Москве начнет свою работу представительство МОД "Коми войтыр".

К такому решению пришли активисты коми земляческого движения в Москве на встрече 14 июля.

Согласно Уставу Межрегионального общественного движения "Коми войтыр", принятого на X съезде коми народа 26 февраля 2012 года, требуется создание структурных подразделений - представительств в регионах с компактным проживанием коми народа, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

В состав представительства входят делегаты съезда коми народа, избранные на конференциях, а также активисты коми движения.

Цель создания представительства - расширение области деятельности движения и распространения этой деятельности в Москве с компактным проживанием коми населения, установлению связей и прямых контактов с органами государственной власти, местного самоуправления, с другими субъектами хозяйственной деятельности, выполнения конкретных задач по реализации решений съезда движения.

Возглавить московское представительство планирует Яна Васильченкова, активистка молодёжного движения коми в Москве. На заседании были рассмотрены вопросы по организации структуры представительства, его состав, основные направления деятельности и план работы, а также вопросы привлечения новых членов в движение.

Следующая встреча запланирована на начало сентября 2017 года.